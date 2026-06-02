Palermo, Peda non si ferma: allenamento in palestra a Torretta per il difensore

Mentre molti calciatori si godono le vacanze estive, c’è chi continua a lavorare duramente per tornare al meglio della forma. È il caso di Patryk Peda, che ha condiviso sui social uno scatto dalla palestra del centro sportivo di Torretta, mostrando il proprio impegno nel percorso di recupero.

Il difensore polacco sta infatti proseguendo la riabilitazione dopo l’infortunio rimediato durante la sfida tra Palermo-Catanzaro, che lo aveva costretto ad abbandonare il terreno di gioco in lacrime. Un momento difficile che non ha però scalfito la sua determinazione.





L’immagine pubblicata testimonia la volontà del centrale rosanero di farsi trovare pronto in vista della nuova stagione. Lo staff medico segue con attenzione i progressi del giocatore, che continua a lavorare con costanza per rientrare il prima possibile a disposizione della squadra.