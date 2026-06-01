Palermo, Augello ricorda Oikonomou: “Ciao amico mio, sei stato un esempio”

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Una vera e propria tragedia quella che ha colpito il calcio greco e quello italiano nelle ultime ore, con la prematura scomparsa di Marios Oikonomou, ex difensore di Cagliari, Bologna e Sampdoria, morto all’età di 33 anni in seguito alle gravissime conseguenze di un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi.

Attraverso un messaggio sulle proprie stories di Instagram, ha voluto ricordare il suo ex compagno di squadra in blucerchiato l’esterno del Palermo, Tommaso Augello, che ha scritto: “Ciao Amico mio, sei stato un esempio. Riposa in pace”.


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