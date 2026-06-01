Sudtirol, Donati tra i candidati per la panchina
Il Sudtirol guarda al futuro dopo una stagione complicata, conclusa con la salvezza conquistata ai playout contro il Bari. La società altoatesina è già al lavoro per programmare il prossimo campionato e potrebbe ripartire con una nuova guida tecnica.
Nonostante il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, infatti, Fabrizio Castori sembra destinato a lasciare la panchina biancorossa. La dirigenza starebbe valutando un rinnovamento per evitare di rivivere le difficoltà incontrate nell’ultima annata.
Tra i profili seguiti per la successione spicca quello di Massimo Donati. L’ex allenatore della Sampdoria, attualmente libero da vincoli contrattuali, rappresenta una delle opzioni più concrete per il nuovo corso del Sudtirol. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori sviluppi sulle strategie del club in vista della stagione 2026-27.