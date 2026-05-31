Padova, pronto l’affondo decisivo per Calabro: sul tecnico anche la Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

In vista del prossimo campionato di Serie B, il Padova è alla ricerca di un nuovo allenatore per guidare la squadra nel corso della prossima stagione. In cima alla lista dei candidati, l’allenatore della Carrarese, Antonio Calabro, ormai ad un passo dall’addio ai toscani.

Secondo quanto riportato da trivenetogoal.it, il Padova sarebbe pronto a tentare l’affondo decisivo per affidargli la guida tecnica della squadra. Infatti, Il ds Mirabelli è un grande stimatore di Calabro e lo considera un candidato ideale per il nuovo progetto biancoscudato.


Sul tecnico anche la Cremonese, che gradisce il profilo e potrebbe seriamente inserirsi nella corsa. Mentre, sembra essersi raffreddato l’interesse del Pisa. Questo intreccio potrebbe risolversi nei prossimi giorni, determinando il futuro dell’allenatore.

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