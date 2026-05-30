Mantova-Parma: passi avanti per Kouda, piace un giovane talento

Il mercato tra Mantova e Parma entra nel vivo con un asse sempre più attivo in vista della prossima stagione. Il nuovo direttore sportivo Fabio Brutti è al lavoro per costruire una rosa competitiva dopo la conferma di Francesco Modesto in panchina, e le prime mosse riguardano soprattutto il centrocampo.

Secondo quanto riportato da tifomantova.it, il Mantova sta facendo passi concreti per trattenere Rachid Kouda. Il centrocampista, di proprietà del Parma, ha vissuto mesi complicati ma si è progressivamente ritrovato in maglia virgiliana, convincendo lo staff tecnico a spingere per una sua permanenza.

I contatti tra le due società sarebbero frequenti e positivi, con la volontà comune di trovare una soluzione che possa garantire continuità al giocatore anche nella prossima stagione.





Non solo Kouda: il Mantova starebbe infatti valutando anche un giovane profilo proveniente dal vivaio del Parma, segno di un asse di mercato sempre più solido tra le due società.

Le prossime settimane saranno decisive per definire i primi innesti del nuovo corso virgiliano, con l’obiettivo dichiarato di consolidare il progetto tecnico e crescere ulteriormente in Serie B.