Finale Playoff Serie B: Catanzaro avanti 0-1 sul Monza all’intervallo

Si chiude sullo 0-1 il primo tempo della finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo il 2-0 dell’andata in favore dei brianzoli, il gol dei calabresi riapre il discorso qualificazione.

A sbloccare la gara è stato Fellipe Jack al 39’: sugli sviluppi di un calcio di punizione, il difensore del Catanzaro ha trovato il colpo di testa vincente battendo Thiam.





Nel corso della prima frazione il Catanzaro ha creato le occasioni più pericolose, andando vicino al gol anche con Iemmello al 35’, fermato da un intervento del portiere del Monza. I padroni di casa hanno risposto soprattutto con Cutrone, ma Pigliacelli si è fatto trovare pronto.

Con questo risultato il Monza resta avanti nel punteggio complessivo, ma il Catanzaro è tornato in corsa e nella ripresa proverà a completare la rimonta.