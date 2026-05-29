Pisa, interesse del Trabzonspor per Vural

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
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Dopo la retrocessione in Serie B, il Pisa potrebbe dover dire addio ad alcuni dei suoi migliori calciatori in rosa. Uno di questi è Isak Vural che, nonostante una stagione non proprio indimenticabile a causa soprattutto degli infortuni, è finito nel mirino di diversi club e potrebbe salutare in questa sessione di calciomercato.

Infatti, secondo quanto riportato da “La Nazione”, il Trabzonspor avrebbe mostrato interesse per il giovane centrocampista classe 2006. La pista è calda e la società sta seriamente valutando la possibilità di un eventuale cessione.


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