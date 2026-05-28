Aquilani presenta Monza-Catanzaro: «Domani avremo un altra possibilità, serve una partita seria e lucida»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
aquilani

CATANZARO – Alla vigilia del match tra Monza e Catanzaro, valido per la finale di ritorno dei playoff di Serie BKT, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei giallorossi, Alberto Aquilani, spingendo la sua formazione a quella che sarebbe una vera e propria impresa.

«Chiaro che un po’ di amarezza c’è per come è andata la partita di domenica scorsa – ha dichiarato Aquilani – ma non è tempo di guardarsi indietro, non è tempo di andare a vedere quello che è stato, ma occorre focalizzarsi subito sulla nuova gara, perché adesso avremo un’altra possibilità. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri tifosi»


Aquilani ha poi aggiunto: «Per quello che si è visto in campo non meritavamo sicuramente un passivo così ampio. Credo ci sia mancato un po’ di cinismo e quando affronti queste squadre, poi lo paghi, perché hanno delle qualità che, in qualsiasi momento, possono far male»

Dopo il 2-0 subito all’andata, adesso ai giallorossi servirebbe un impresa per la Serie A: «Noi siamo consapevoli del calcio che proponiamo e di tutti i sacrifici e i meriti che ci hanno portato a giocarci questa partita. Sappiamo che siamo una squadra forte e di avere le armi per provarci. A questo punto non abbiamo nulla da perdere e cercheremo di fare una grande partita, senza snaturare il nostro modo di giocare, quello che ci ha portati fin qui grazie alla condivisione, da parte di tutti, di una stessa idea di calcio»

E sulla condizione fisica della squadra: «Le energie sono importanti ma, ora, contano fino a un certo punto: conta molto di più la testa. Quindi è fondamentale l’atteggiamento con cui scendi in campo. A prescindere dalle scelte e dalle formazioni, è giusto approcciare la partita nel modo giusto. Noi non ci dobbiamo snaturare perché siamo una squadra che con le nostre idee e con le nostre forze cercherà di fare la partita come sempre, cercando di segnare gol. Ovvio che dovremo stare molto attenti anche a non prenderlo, quindi servirà una partita seria e lucida»

Infine, sui tifosi:«La gente ci ha sempre accompagnato in maniera costante, la nostra forza è anche quella di essere sempre stati un unico “blocco”: noi e tifosi. Noi inseguiamo un sogno e lo inseguono anche loro. Quindi è ovvio che, su questo possono essere certi, cercheremo di dare tutto quello che possiamo»

 

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