Corriere dello Sport: “Serie B, panchine e mercato: Modesto rinnova col Mantova, Gilardino verso Verona”

La Serie B continua a muoversi tra rinnovi, panchine da assegnare e trattative di mercato. Nell’approfondimento firmato da Beniamino Pescatore e Stefano Ferrari per il Corriere dello Sport emergono numerosi movimenti che stanno già ridisegnando il prossimo campionato cadetto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Mantova ripartirà ancora da Francesco Modesto. Il tecnico ha infatti prolungato il proprio contratto fino al giugno 2029 dopo aver conquistato la salvezza e il precedente rinnovo automatico fino al 2027.





Il Corriere dello Sport evidenzia poi come l’Hellas Verona sia attualmente in pole position per Alberto Gilardino. L’ex tecnico del Genoa piace anche a diversi club di Serie B, mentre il futuro di Fabrizio Castori al Südtirol resta ancora da definire.

Grande attenzione anche sulla panchina del Modena. Nel focus del Corriere dello Sport viene spiegato come i principali candidati alla successione siano Luca D’Angelo e Ignazio Abate, con quest’ultimo leggermente favorito nelle ultime ore.

Dopo aver abbandonato la pista D’Angelo, l’Avellino ha scelto Alessandro Nesta per la guida tecnica. Ora, secondo il Corriere dello Sport, il club irpino si concentra sul mercato offensivo. I nomi monitorati dal ds Aiello sono quelli di Antonio Di Nardo del Pescara, Emanuele Pecorino della Juventus e Gabriele Artistico, di proprietà della Lazio.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre come l’Avellino sia vicino al prestito di Alessandro Pietrelli dalla Juventus Next Gen. Sul fronte giovani piacciono anche Giacomo Faticanti ed Eddy Kouadio.

Tra i rinnovi segnalati dal Corriere dello Sport spicca anche quello di Matteo Bianchetti con la Cremonese, mentre il Mantova ha blindato il difensore Stefano Cella fino al 2029.

La Carrarese si rinforza invece con l’arrivo del centrocampista Filippo Liberati dal Caldiero Terme, mentre il Venezia ha definito l’ingaggio a parametro zero del centrocampista Toma Basic dalla Lazio, firmando un contratto triennale con opzione.

Occhi puntati anche sul futuro di Giuseppe Leone della Juve Stabia. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista piace soprattutto a Padova e Spezia vista la scadenza imminente del contratto.

Infine, il Vicenza segue con attenzione due giovani del Bologna, Tommaso Corazza e Wisdom Amey, mentre l’Arezzo punta a trattenere a titolo definitivo il centrocampista Gennaro Iaccarino dopo la positiva esperienza maturata con il Napoli.