Padova, Bianchi sul nuovo allenatore: «La scelta non sarà immediata, ci vorranno ancora diversi giorni»

Intervistata ai microfoni di “Telechiara”, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla scelta del tecnico per la stagione 2026/2027 amministratrice delegata del Padova, Alessandra Bianchi, predicando calma.

«La scelta non sarà immediata. Ci vorranno ancora diversi giorni prima di conoscere il nome del nuovo allenatore del Padova. Il direttore sta scandagliando e sondando diversi nomi, ritiene che sia una scelta importante e, quindi, vuole prendere la decisione migliore»





Nel mentre, la società biancoscudata sta sondando diversi profili per la panchina. Tra i candidati Ignazio Abate, Michele Mignani, Alberto Aquilani e Davide Possanzini. Inoltre, nelle ultime ore è stato accostato alla panchina dei veneti anche il tecnico della Carrarese, Antonio Calabro.