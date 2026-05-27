Stadio Catania, Grasso attacca la Regione: «Su Palermo 60 milioni, noi dimenticati»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
catania serie c finali girone c

Lo stanziamento dei 60 milioni di euro destinati dalla Regione Siciliana al progetto di riqualificazione del Renzo Barbera continua a far discutere. Dopo il via libera della giunta Schifani ai fondi FSC per il nuovo stadio del Palermo, da Catania arriva una dura presa di posizione politica.

A intervenire è stato il consigliere comunale e capogruppo Mpa-Grande Sicilia, Orazio Grasso, che ha parlato apertamente di una gestione «Palermo-centrica» delle risorse regionali.


«Lo stanziamento di 60 milioni di euro per il restyling del Barbera rappresenta l’ennesima conferma di una politica regionale Palermo-centrica, che continua a viaggiare a due velocità e a considerare Catania una periferia da lasciare ai margini», ha dichiarato Grasso.

Il consigliere comunale ha sottolineato di non contestare l’importanza degli investimenti sugli impianti sportivi siciliani in vista degli Europei del 2032, ma ha evidenziato la totale assenza di Catania all’interno della programmazione regionale.

«È legittimo chiedersi perché Catania sia stata completamente esclusa da questa programmazione, mentre persino realtà territoriali più piccole risultano coinvolte», ha aggiunto.

Nel mirino finisce soprattutto la situazione dello stadio Angelo Massimino, considerato non più adeguato alle ambizioni della città rossazzurra.

«Catania ha bisogno di uno stadio nuovo, moderno e all’altezza delle ambizioni sportive, economiche e sociali della città. L’attuale impianto di Piazza Spedini presenta limiti strutturali evidenti e una capienza ormai inadeguata rispetto al potenziale della piazza rossazzurra», ha spiegato Grasso.

Secondo il capogruppo Mpa-Grande Sicilia, la differenza di trattamento tra Palermo e Catania sarebbe evidente anche sul piano degli investimenti pubblici.

«Mentre per Palermo il governo regionale apre i rubinetti dei finanziamenti pubblici, a Catania si continua a demandare tutto esclusivamente all’iniziativa privata», ha dichiarato.

Grasso ha infine annunciato che porterà la questione in Consiglio comunale, chiedendo maggiore attenzione istituzionale per la città etnea.

«Non chiediamo privilegi, ma pari dignità istituzionale e lo stesso livello di attenzione riservato ad altre città siciliane. Catania, i suoi tifosi e l’intera comunità meritano uno stadio moderno e il supporto necessario per costruire una visione di futuro realmente competitiva».

Le dichiarazioni arrivano nel pieno del dibattito sul futuro degli impianti sportivi siciliani e sul progetto da oltre 300 milioni di euro che dovrebbe trasformare il Barbera in uno degli stadi di riferimento per Euro 2032.

Altre notizie

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (56) rui modesto

Il Messaggero Veneto: “Palermo, Rui Modesto resta un obiettivo: i rosa trattano lo sconto con l’Udinese”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-27 085743

Tuttosport: “Barbera, la Regione sblocca 60 milioni: il City ne investirà altri 150”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Tuttosport: “Palermo, per la promozione pronto un budget anche superiore agli anni precedenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (10) pohjanpalo

Repubblica: “Rosa, da Bani a Pohjanpalo i pilastri del nuovo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (8) peda

Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus liste: gli over sono già 14 e il mercato cambia strategia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
palermo manchester city (128) Mirri soriano

Giornale di Sicilia: “Palermo, il City rilancia: budget più alto per tornare in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Avellino 2-0 (104) magnani

Giornale di Sicilia: “Palermo, con Brunori sarà addio. Si riflette anche su Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (58) joronen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Joronen resta la priorità: Gomes e Blin verso l’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
inzaghi mirri gardini osti (21)

Giornale di Sicilia: “Palermo, avanti con Osti: dal mercato attesi 3-4 colpi dalla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (36) mirri schifani galassi

Giornale di Sicilia: “Barbera, via libera ai 60 milioni della Regione: il nuovo stadio entra nel vivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-27 055647

Corriere dello Sport: “Serie B, Toscana protagonista. Palermo rischia di restare l’unica siciliana”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
palermo empoli 3-2 (150) vasic

Corriere dello Sport: “Palermo nel segno di Inzaghi. Vasic, Desplanches e Lund verso l’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026

Ultimissime

catania serie c finali girone c

Stadio Catania, Grasso attacca la Regione: «Su Palermo 60 milioni, noi dimenticati»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-27 105756

Tuttosport: “Rivoluzione arbitrale tra Serie A e B: fuori Abisso, Piccinini, Pezzuto, Massimi e Dionisi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (56) rui modesto

Il Messaggero Veneto: “Palermo, Rui Modesto resta un obiettivo: i rosa trattano lo sconto con l’Udinese”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-27 085743

Tuttosport: “Barbera, la Regione sblocca 60 milioni: il City ne investirà altri 150”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Tuttosport: “Palermo, per la promozione pronto un budget anche superiore agli anni precedenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026