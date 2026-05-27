Giornale di Sicilia: “Palermo, con Brunori sarà addio. Si riflette anche su Magnani”

Il Palermo prepara una profonda riorganizzazione della rosa in vista della stagione 2026/27. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, gran parte delle valutazioni riguardano soprattutto i giocatori rientrati dai prestiti e diversi elementi che potrebbero lasciare la Sicilia nel corso dell’estate.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, appare ormai difficile la permanenza di Veroli e Giovane. I due under non sembrano destinati al riscatto e il loro percorso in rosanero sarebbe vicino alla conclusione.





Situazione simile anche per molti dei calciatori che rientreranno dai prestiti. Il Palermo, infatti, difficilmente confermerà gran parte degli elementi attualmente fuori rosa. Tra questi c’è anche Brunori, il cui futuro resta lontano dal club rosanero nonostante il ritorno dal prestito. Il Giornale di Sicilia evidenzia come siano ancora vivi i contatti con la Sampdoria per trovare una nuova soluzione.

Attenzione anche a Desplanches. Il portiere continua ad avere mercato e potrebbe partire nuovamente per trovare maggiore continuità. Lo stesso discorso riguarda Vasic, seguito da diversi club e ancora considerato un profilo interessante in prospettiva. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo vuole evitare di trattenere giovani destinati ad avere poco spazio, preferendo eventualmente nuovi prestiti o operazioni che possano favorirne la crescita.

Per Corona, invece, l’orientamento sarebbe quello di una nuova esperienza lontano da Palermo per accumulare minuti ed esperienza in Serie B. Parallelamente restano aperte alcune situazioni delicate all’interno dell’attuale organico.

Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Massimiliano Radicini, sottolinea infatti come il club stia ancora riflettendo sul futuro di Gyasi e Magnani. Le valutazioni verranno portate avanti nelle prossime settimane anche in base alle richieste economiche dei giocatori e soprattutto alle esigenze tattiche del nuovo Palermo di Filippo Inzaghi.

Il mercato rosanero entra quindi nel vivo: prima degli acquisti, il club dovrà definire uscite, prestiti e situazioni ancora sospese per costruire una rosa più funzionale alle idee del tecnico.