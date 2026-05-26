Casertana: tre squadre di B su Butic

Karlo Butic torna al centro del mercato e accende l’interesse di diversi club di Serie B. L’attaccante della Casertana, protagonista di una seconda parte di stagione molto positiva, ha attirato l’attenzione dopo il suo ritorno in Italia e le buone prestazioni in Serie C.

Dopo una parentesi al Sarajevo, chiusa con 2 gol in 12 partite, il classe 1998 ha ritrovato continuità in maglia rossoblù, contribuendo in modo decisivo alla rincorsa playoff della squadra. Sotto la guida di Federico Coppitelli, Butic ha messo a segno 7 gol in 18 gare nel girone di ritorno, diventando uno dei punti di riferimento dell’attacco.





Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, su di lui si sarebbero mosse tre società di Serie B: Avellino, Carrarese e Cesena, con i campani che già a gennaio avevano provato a portarlo in biancoverde.

Un rendimento in crescita che potrebbe spalancargli nuovamente le porte della categoria cadetta nella prossima stagione.