Corriere dello Sport: “Palermo, Osti resta al comando: avanti con Inzaghi e linea della continuità”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo manchester city (129) osti

Carlo Osti continuerà a guidare l’area sportiva del Palermo. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo rosanero prolungherà di un anno il contratto in scadenza il 30 giugno e lavorerà ancora in tandem con Filippo Inzaghi per costruire una squadra sempre più competitiva in ottica promozione.

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, la decisione è ormai definita e manca soltanto l’ufficialità. Il City Football Group ha scelto la linea della continuità, confermando fiducia al management che guida il Palermo ormai da quattro stagioni.


Il Corriere dello Sport evidenzia come Osti abbia convinto il club attraverso una strategia chiara: puntare su giocatori esperti e di categoria, spesso provenienti dalla Serie A, per aumentare il livello tecnico della rosa. Paolo Vannini sottolinea però che saranno necessari anche correttivi mirati, soprattutto sugli under, reparto che subirà profondi cambiamenti.

Peda, Vasic e Lund perderanno infatti lo status di under, mentre Corona potrebbe partire in prestito per trovare continuità. Secondo il Corriere dello Sport e l’analisi di Paolo Vannini, il Palermo non riscatterà invece Veroli e Giovane, aprendo così la strada a nuovi innesti giovani ma già pronti per reggere la pressione della piazza rosanero.

Uno dei compiti principali del secondo mandato di Osti sarà proprio quello di individuare profili emergenti capaci di garantire qualità, energia e prospettiva, senza abbassare il livello competitivo della squadra di Inzaghi.

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