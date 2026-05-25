Cremonese, rivoluzione dopo la retrocessione: Angelotti per il ruolo di ds, Dionisi idea per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
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La Cremonese prepara una profonda riorganizzazione dopo la retrocessione in Serie B. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il club grigiorosso starebbe già lavorando sia sul fronte dirigenziale sia su quello tecnico per programmare la prossima stagione.

Nicolò Schira rivela infatti che la Cremonese starebbe corteggiando Guido Angelozzi per affidargli la rifondazione sportiva del club. Attualmente sotto contratto con il Cagliari fino al 2027, Angelozzi viene considerato uno dei dirigenti più apprezzati del panorama italiano dopo il lavoro svolto in Sardegna.


Nel focus pubblicato da Nicolò Schira viene sottolineata soprattutto la capacità di Angelozzi di individuare talenti e operazioni vincenti, come dimostrerebbero le intuizioni legate a Palestra, Esposito, Borrelli e Rodriguez.

Sempre secondo Nicolò Schira, la Cremonese avrebbe già iniziato anche le valutazioni per la panchina. Il primo nome emerso per guidare la squadra nella prossima Serie B sarebbe infatti quello di Alessio Dionisi, reduce dall’esperienza al Palermo.

Parallelamente, Nicolò Schira sottolinea come il club lombardo non sia intenzionato a proseguire il rapporto con Marco Giampaolo nonostante un contratto valido fino al 2027. Una decisione che conferma la volontà della società di aprire un nuovo ciclo tecnico dopo la retrocessione.

La Cremonese, dunque, si prepara a settimane decisive tra scelta del nuovo direttore sportivo e definizione dell’allenatore che dovrà guidare il tentativo di ritorno immediato in Serie A.

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