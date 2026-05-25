Monza a un passo dalla Serie A: Bianco vede la festa, Catanzaro stremato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
nicola binda

Il Monza intravede la Serie A dopo il 2-0 conquistato al “Ceravolo” nella finale d’andata dei playoff di Serie B. Nel racconto firmato da Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, emerge tutta la maturità della squadra brianzola, capace di colpire nel momento decisivo e di approfittare della stanchezza accumulata dal Catanzaro dopo la battaglia contro il Palermo.

Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport descrive una sfida che sembrava inizialmente equilibrata, ma che il Monza ha saputo indirizzare grazie alla profondità della rosa e all’impatto dei cambi. La squadra di Paolo Bianco, infatti, ha trovato nei subentrati Hernani e Caso gli uomini decisivi per spezzare l’equilibrio e mettere un piede verso il ritorno in Serie A dopo appena una stagione.


Nel pezzo della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda sottolinea come il Catanzaro sia apparso scarico rispetto alle brillanti prestazioni offerte nei turni precedenti contro Avellino e Palermo. I calabresi hanno faticato a sviluppare quel calcio rapido e verticale che aveva caratterizzato il loro percorso playoff, pagando soprattutto sul piano fisico e nei duelli individuali.

Secondo quanto raccontato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la miglior occasione per il Catanzaro è arrivata con Pittarello, fermato dalla traversa nel momento forse più delicato della partita. Anche Pontisso e Di Francesco hanno avuto chance importanti, senza però riuscire a riaprire una sfida che il Monza ha controllato con crescente autorità nella ripresa.

La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Nicola Binda, esalta anche la lettura tattica di Paolo Bianco, bravo a non abbassare il baricentro nonostante il doppio confronto. La scelta di continuare ad attaccare e di sfruttare la qualità della panchina ha premiato il Monza, trascinato dal capolavoro di Hernani da quasi trenta metri e dalla progressione vincente di Caso.

Per Nicola Binda, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il ritorno di venerdì sembra ora indirizzato, anche se in Serie B nulla può essere dato per scontato. Il Catanzaro proverà a crederci davanti al proprio pubblico, ma il Monza ha dimostrato di avere esperienza, qualità e una profondità di organico superiore.

Altre notizie

aquilani

Playoff Serie B, Catanzaro ko con il Monza. Aquilani: «Il Palermo voleva rimontarne tre, perché non possiamo farlo noi?»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Playoff Serie B, il Monza piega il Catanzaro. Bianco: «Approccio diverso rispetto al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (52) brighenti vasic

Playoff Serie B, Catanzaro ko con il Monza. Brighenti: «Sapevamo che servisse un’impresa dopo aver speso tanto con il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
sottil sito (1)

Modena, Sottil dopo l’esonero: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo, non è stato un fallimento»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
Screenshot 2026-05-24 215901

Finale playoff Serie B: il Monza espugna il “Ceravolo”, Catanzaro battuto 0-2.

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
Screenshot_2026-05-24-20-53-40-417_com.facebook.katana-edit

Finale Playoff Serie B: pari senza reti all’intervallo tra Catanzaro e Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
WhatsApp Image 2026-05-24 at 16.01.51

L’ex rosa Rinaudo saluta Mantova: «Grazie per questo straordinario capitolo della mia vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
Screenshot-2023-10-10-alle-10.33.06

La Nazione: “Empoli, Shpendi nel mirino di Palermo e Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
1536328200-0-trapani-calcio-diesse-rubino-ferma-granata-anche-palermo-joao-silva

L’ex rosa Joao Silva: «Pensavo che il Palermo andasse in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
palermo bari serie b 2-0 (48) bani

Tuttosport: “Bari in B? Dipende dalla Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
noto polito

Floriano Noto: «Superare il Palermo ci ha dato ulteriore fiducia. Questa squadra non si sente inferiore a nessuno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
e614cecf09

Serie B, stasera Catanzaro-Monza: l’andata della finale Playoff. Probabili formazioni e dove vederla anche in chiaro

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026

Ultimissime

nicola binda

Monza a un passo dalla Serie A: Bianco vede la festa, Catanzaro stremato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (12) giovane

Giornale di Sicilia: “Palermo, Lund resta in bilico: da Giovane a Veroli il club valuta il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
palermo pescara 5-0 (175) brunori pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus rientri e riscatti: da Brunori a Gyasi il mercato entra nel vivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (61)

Giornale di Sicilia: “Palermo, la strada per Rui Modesto è in salita: servono 3 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
palermo cesena 2-0 (32) ranocchia Palumbo

Corriere dello Sport: “Ranocchia guida la mediana, Pohjanpalo certezza assoluta: il Palermo riparte dai suoi leader”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026