Monza a un passo dalla Serie A: Bianco vede la festa, Catanzaro stremato

Il Monza intravede la Serie A dopo il 2-0 conquistato al “Ceravolo” nella finale d’andata dei playoff di Serie B. Nel racconto firmato da Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, emerge tutta la maturità della squadra brianzola, capace di colpire nel momento decisivo e di approfittare della stanchezza accumulata dal Catanzaro dopo la battaglia contro il Palermo.

Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport descrive una sfida che sembrava inizialmente equilibrata, ma che il Monza ha saputo indirizzare grazie alla profondità della rosa e all’impatto dei cambi. La squadra di Paolo Bianco, infatti, ha trovato nei subentrati Hernani e Caso gli uomini decisivi per spezzare l’equilibrio e mettere un piede verso il ritorno in Serie A dopo appena una stagione.





Nel pezzo della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda sottolinea come il Catanzaro sia apparso scarico rispetto alle brillanti prestazioni offerte nei turni precedenti contro Avellino e Palermo. I calabresi hanno faticato a sviluppare quel calcio rapido e verticale che aveva caratterizzato il loro percorso playoff, pagando soprattutto sul piano fisico e nei duelli individuali.

Secondo quanto raccontato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la miglior occasione per il Catanzaro è arrivata con Pittarello, fermato dalla traversa nel momento forse più delicato della partita. Anche Pontisso e Di Francesco hanno avuto chance importanti, senza però riuscire a riaprire una sfida che il Monza ha controllato con crescente autorità nella ripresa.

La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Nicola Binda, esalta anche la lettura tattica di Paolo Bianco, bravo a non abbassare il baricentro nonostante il doppio confronto. La scelta di continuare ad attaccare e di sfruttare la qualità della panchina ha premiato il Monza, trascinato dal capolavoro di Hernani da quasi trenta metri e dalla progressione vincente di Caso.

Per Nicola Binda, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il ritorno di venerdì sembra ora indirizzato, anche se in Serie B nulla può essere dato per scontato. Il Catanzaro proverà a crederci davanti al proprio pubblico, ma il Monza ha dimostrato di avere esperienza, qualità e una profondità di organico superiore.