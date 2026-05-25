Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus rientri e riscatti: da Brunori a Gyasi il mercato entra nel vivo”

Il mercato aprirà ufficialmente tra diverse settimane, ma il Palermo ha già iniziato a muoversi per definire le prime situazioni legate alla costruzione della rosa 2026/27. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero dovrà innanzitutto sciogliere i numerosi nodi relativi ai prestiti, ai riscatti e ai giocatori destinati a rientrare alla base dopo le esperienze lontano dalla Sicilia.

Dopo l’eliminazione nella semifinale playoff contro il Catanzaro, la priorità della società sarà quella di consegnare a Filippo Inzaghi una squadra ancora più competitiva. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, diversi calciatori faranno formalmente ritorno al Palermo il prossimo 30 giugno, anche se per molti di loro la permanenza in rosanero potrebbe essere soltanto temporanea.





Tra i nomi che rientreranno c’è anche Brunori, reduce dall’esperienza alla Sampdoria. Una parentesi che non ha prodotto i risultati sperati e che adesso apre inevitabilmente nuove riflessioni sul suo futuro. Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Massimiliano Radicini, sottolinea come il ritorno dell’ex capitano rappresenti uno dei temi più delicati da affrontare nelle prossime settimane.

Torneranno inoltre Diakité, protagonista di una stagione positiva con la Juve Stabia, Nikolaou dopo il prestito al Bari, Desplanches dal Pescara, Buttaro dal Foggia, Appuah dal Valenciennes e il giovane Cutrona dalla Cos Sarrabus Ogliastra. Profili che, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia e da Massimiliano Radicini, difficilmente sembrano destinati ad avere un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico rosanero.

Nel frattempo ci sono anche alcune operazioni ormai definite. Per Saric, Di Francesco e Bardi sono infatti scattati gli obblighi di riscatto previsti negli accordi con Antalyaspor, Catanzaro e Mantova. I tre saluteranno dunque definitivamente Palermo, come confermato ancora da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Situazione differente invece per Gyasi. L’obbligo di riscatto a favore del Palermo è stato attivato, rendendo il giocatore ufficialmente un calciatore rosanero a tutti gli effetti. Tuttavia, questo non garantisce automaticamente la sua permanenza in Sicilia. Il Giornale di Sicilia evidenzia infatti come il futuro dell’esterno resti ancora da valutare all’interno delle strategie di mercato del club.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per delineare il nuovo volto del Palermo. Prima degli acquisti, servirà fare chiarezza sui tanti rientri e sulle operazioni ancora aperte, con l’obiettivo di costruire una rosa all’altezza delle ambizioni della società e di Inzaghi.