Padova: idea Gilardino per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
Alberto Gilardino

Alberto Gilardino - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Il Padova continua a valutare diversi profili per la panchina in vista della prossima stagione di Serie B. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è anche quello di Alberto Gilardino, reduce dall’esperienza conclusa anzitempo con il Pisa in Serie A. Secondo le indiscrezioni riportate da TMW e TrivenetoGoal, il club biancoscudato avrebbe già avviato un primo contatto esplorativo con il tecnico di Biella.

La concorrenza, però, non manca. Anche il Modena avrebbe mostrato interesse concreto per Gilardino, monitorando da vicino la situazione. Nel frattempo il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli continua a lavorare su più tavoli per individuare il profilo ideale.


Tra le alternative resta viva la candidatura di Ignazio Abate, anche se la trattativa viene considerata particolarmente complessa. Nessuna novità sostanziale, invece, per Paolo Zanetti, Davide Possanzini e Michele Mignani, altri nomi presenti sul taccuino della dirigenza veneta.

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