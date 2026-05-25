Frosinone, Bracaglia sulla promozione in A: «Abbiamo tirato fuori qualcosa di importante»

Intervenuto a margine del premio USSI al Circolo Canotttieri Aniene, il difensore del Frosinone, Gabriele Bracaglia, ha parlato della stagione appena conclusa, che ha portato i ciociari alla promozione in Serie A, lanciando anche uno sguardo agli obiettivi per il prossino anno.

«È stata una stagione emozionante sotto tanti punti di vista – ha dichiarato Bracaglia -. All’inizio siamo partiti per salvarci. L’obiettivo era quello di salvarsi il prima possibile. Poi abbiamo tirato fuori qualcosa di importante»





E sulle differenze con la stagione precedente: «L’anno scorso abbiamo sofferto abbastanza, siamo partiti con l’idea di fare più punti possibile il prima possibile per toglierci dalle zone calde. Per fortuna abbiamo tirato fuori qualcosa di importante»

Infine, Bracaglia non ha dubbi su quale sarà l’obiettivo per la prossima stagione: «Ovviamente la salvezza. È il primo obiettivo e poi come abbiamo sempre fatto lotteremo partita dopo partita per fare qualcosa di importante»