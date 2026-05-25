Serie B 2026-2027, quadro quasi completo: restano due caselle. Tutte le squadre che sfideranno il Palermo

La Serie B 2026-2027 prende sempre più forma. Dopo il weekend appena andato in archivio, tra retrocessioni dalla Serie A e verdetti dei playout, il mosaico del prossimo campionato cadetto è ormai quasi definito. Al momento sono già note 18 delle 20 squadre che parteciperanno alla nuova stagione, mentre restano ancora due posti da assegnare.

Uno dei verdetti più pesanti è arrivato dalla Serie A, con la retrocessione della Cremonese insieme a Verona e Pisa. Tre club che andranno ad arricchire ulteriormente il livello tecnico della prossima Serie B, destinata ancora una volta ad avere piazze storiche e ambiziose.





Per quanto riguarda il Palermo, i rosanero sono già certi di essere ai nastri di partenza del prossimo torneo cadetto. I siciliani ritroveranno diverse realtà importanti come Sampdoria, Empoli, Catanzaro, Modena e Bari o Südtirol, a seconda degli ultimi verdetti ancora da definire.

Decisivo anche il playout tra Südtirol e Bari, che ha consegnato la permanenza agli altoatesini e sancito un ulteriore tassello nella composizione del campionato. Nel frattempo, la finale playoff di Serie B sembra aver indirizzato il quadro: il pesante 2-0 conquistato dal Monza sul campo del Catanzaro mette infatti i brianzoli a un passo dalla Serie A, lasciando i calabresi vicini alla permanenza in cadetteria.

Restano inoltre da assegnare gli ultimi posti provenienti dalla Serie C. Sono già certe della promozione Vicenza, Arezzo e Benevento, mentre l’ultima casella verrà occupata da una tra Ascoli, Brescia, Catania e Salernitana, ancora in corsa nei playoff.

La prossima Serie B si annuncia dunque ancora una volta ricchissima di tradizione, rivalità e piazze importanti. Il Palermo, che punta apertamente al salto di categoria, dovrà confrontarsi con un torneo che si preannuncia estremamente competitivo.

Serie B 2026-2027: le squadre già certe

Retrocesse dalla Serie A

Cremonese

Verona

Pisa

Confermate dalla Serie B

Catanzaro o Monza

Palermo

Juve Stabia

Modena

Avellino

Mantova

Padova

Cesena

Carrarese

Sampdoria

Entella

Empoli

Südtirol

Promosse dalla Serie C

Vicenza

Arezzo

Benevento

Una tra Ascoli, Brescia, Catania e Salernitana