Ex rosa, Grosso nel mirino della Fiorentina

Dopo l’ottima stagione disputata con il neopromosso Sassuolo, che ha chiuso il campionato di Serie A in undicesima posizione, l’allenatore dei neroverdi, Fabio Grosso, ha attirato l’attenzione della Fiorentina, in cerca di un nuovo allenatore.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i viola avrebbero messo nel mirino l’ex Palermo per affidargli la panchina a partire dalla prossima stagione. Sono già in corso i contatti tra il club toscano e Grosso, molto stimato dal ds Fabio Paratici.



