Ex rosa, Grosso nel mirino della Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
palermo sassuolo 5-3 (79) matracia grosso

Dopo l’ottima stagione disputata con il neopromosso Sassuolo, che ha chiuso il campionato di Serie A in undicesima posizione, l’allenatore dei neroverdi, Fabio Grosso, ha attirato l’attenzione della Fiorentina, in cerca di un nuovo allenatore.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i viola avrebbero messo nel mirino l’ex Palermo per affidargli la panchina a partire dalla prossima stagione. Sono già in corso i contatti tra il club toscano e Grosso, molto stimato dal ds Fabio Paratici.






                    

                            

                
        
	            



                                    

                                                                



    

    

                

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                      Serie A, il Parma chiude con una vittoria: Sassuolo ko 1-0 nell’anticipo delle 15. La classifica aggiornata                    
                  

                  

                    
        
            
                            
                
                
                                
                    Redazione Ilovepalermocalcio                
                       
                            
        
         
            Maggio 24, 2026            
    
                
                    
                          

                

              

            

                    

              

                

                  

                    

                      
                        parma                      
                    

                  

                                    


                                      

                


                


                  

                    
                      Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Parma e Sassuolo                    
                  

                  

                    
        
            
                            
                
                
                                
                    Redazione Ilovepalermocalcio                
                       
                            
        
         
            Maggio 24, 2026            
    
                
                    
                          

                

              

            

                    

              

                

                  

                    

                      
                        Screenshot 2026-05-22 223748                      
                    

                  

                                    


                                      

                


                


                  

                    
                      Serie A: l’Atalanta acciuffa il pari nel finale, a Firenze termina 1-1. La classifica aggiornata                    
                  

                  

                    
        
            
                            
                
                
                                
                    Redazione Ilovepalermocalcio                
                       
                            
        
         
            Maggio 22, 2026            
    
                
                    
                          

                

              

            

                    

              

                

                  

                    

                      
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                      Fiorentina avanti all’intervallo: Piccoli firma l’1-0 contro l’Atalanta                    
                  

                  

                    
        
            
                            
                
                
                                
                    Redazione Ilovepalermocalcio                
                       
                            
        
         
            Maggio 22, 2026            
    
                
                    
                          

                

              

            

                


    

  


                                                            

                                            

                

                                

            









  

    


      

            

      
                Ultimissime      
    


      

      

                    

              

                

                  

                    

                      
                        Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (127) inzaghi                      
                    

                  

                                    


                                      

                


                


                  

                    
                      Coppa Italia, possibile Lecce-Palermo ai trentaduesimi: rosanero verso il Via del Mare                    
                  

                  

                    
        
            
                            
                
                
                                
                    Redazione Ilovepalermocalcio                
                       
                            
        
         
            Maggio 25, 2026            
    
                
                    
                          

                

              

            

                      

              

                

                  

                    

                      
                        premio internazionale 'Il bello del calcio'                      
                    

                  

                                    


                                      

                


                


                  

                    
                      Abodi sugli scontri di Torino: «Vicenda inconciliabile con lo sport»                    
                  

                  

                    
        
            
                            
                
                
                                
                    Redazione Ilovepalermocalcio                
                       
                            
        
         
            Maggio 25, 2026            
    
                
                    
                          

                

              

            

                      

              

                

                  

                    

                      
                        palermo sassuolo 5-3 (79) matracia grosso                      
                    

                  

                                    


                                      

                


                


                  

                    
                      Ex rosa, Grosso nel mirino della Fiorentina                    
                  

                  

                    
        
            
                            
                
                
                                
                    Redazione Ilovepalermocalcio                
                       
                            
        
         
            Maggio 25, 2026            
    
                
                    
                          

                

              

            

                      

              

                

                  

                    

                      
                        condiizioni-tifiso-ferito-scontri-torino-juventus                      
                    

                  

                                    


                                      

                


                


                  

                    
                      Serie A, caos prima del derby della Mole: otto ultras arrestati e sei agenti feriti                    
                  

                  

                    
        
            
                            
                
                
                                
                    Redazione Ilovepalermocalcio                
                       
                            
        
         
            Maggio 25, 2026            
    
                
                    
                          

                

              

            

                      

              

                

                  

                    

                      
                        Conte                      
                    

                  

                                    


                                      

                


                


                  

                    
                      Napoli, UFFICIALE: Antonio Conte lascia il club                    
                  

                  

                    
        
            
                            
                
                
                                
                    Redazione Ilovepalermocalcio                
                       
                            
        
         
            Maggio 25, 2026