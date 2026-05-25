Serie A, caos prima del derby della Mole: otto ultras arrestati e sei agenti feriti

Momenti di caos ieri nel pre-partita di Torino-Juventus, con degli scontri che hanno preceduto l’importante match di Serie A, provocando anche il grave ferimento di un uomo.

Come riportato da ANSA, otto tifosi juventini sono stati arrestati: tre arresti sono stati eseguiti in flagranza, mentre gli altri sono stati effettuati in flagranza differita grazie all’analisi delle immagini registrate dal drone. I soggetti sono stati accusati di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive.





Inoltre, oltre al tifoso ferito, anche sei agenti sono rimasti lesi dagli scontri che hanno preceduto la sfida. In seguito all’accaduto, Il questore di Torino ha inoltre emesso undici Daspo.