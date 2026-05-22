Venezia, tre giocatori nel mirino per la Serie A

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Filip Kostic (Lapresse) Ilovepalermocalcio

Filip Kostic (Lapresse) Ilovepalermocalcio

Dopo la vittoria del campionato di Serie B, con conseguente promozione in Serie A, il Venezia inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Stroppa in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da “La Nuova di Venezia e Mestre”,  tra i grandi obiettivi estivi dei lagunari c’è l’ex Juventus, Filip Kostic. Il serbo potrebbe arrivare in arancioneroverde a parametro zero, ma c’è da battere la concorrenza di Fenerbahce e Olympiacos e  valutare la questione ingaggio.


Un altro profilo accostato al Venezia è quello di Saint-Maximin. Per il francese, attualmente di proprietà del Lens, però non è ancora stata imbastita una reale trattative. Interesse infine anche per Anselmo Gacia MacNulty, difensore di 23 anni che lascerà il PEC Zwolle a parametro zero il prossimo 30 giugno.

Altre notizie

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (152) pierozzi

Corriere dello Sport: “Chi resta, chi parte e il nuovo Palermo di Inzaghi: da Pohjanpalo a Moreo e Tramoni”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
l-esultanza-di-caccavo

Empoli, sondaggio per Caccavo del Lumezzane

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
palermo bari serie b 2-0 (11) osti

Pedullà: “Palermo, parentesi Osti terminata. Idea Vagnati”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (98) gyasi Doumbia

Venezia, Sporting Lisbona in chiusura per Doumbia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
d'angelo

Pedullà: “Avellino, D’Angelo resta in pole: incontro positivo con il club”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
palermo cremonese 2-3 (58) Dionisi

Avellino, parte il casting per il dopo Ballardini: tre nomi in pole

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
200ccbd2-d156-4eab-817b-af34e1d546cb

Palermo, Appuah saluta il Valenciennes: ora il ritorno in rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
palermo bari serie b 2-0 (46) caserta

Empoli, Caserta verso la conferma: incontro decisivo in programma

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
fortin

Mantova, occhi in casa Padova: Fortin e Silva nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Il Mattino: “Panchina Napoli: Sarri favorito, ma spunta anche il nome di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Screenshot 2026-05-18 180918

Procura Figc apre fascicolo sugli striscioni mostrati da Thuram durante la festa scudetto

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (98) gyasi Doumbia

Di Marzio: “Venezia, Doumbia verso l’addio. Dirigenti Sporting in arrivo in Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026

Ultimissime

palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco verso la finale contro il Catanzaro: «Dipende tutto da noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Baroni

Pisa, rivoluzione in panchina: Hiljemark verso l’esonero, caccia al nuovo tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Floriano: «Palermo, bisogna capire cosa non ha funzionato»

Floriano: «Palermo, bisogna capire cosa non ha funzionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
tifosi renzo barbera tornelli

Stadio Renzo Barbera, approvato l’emendamento di Fratelli d’Italia: avanti verso la nuova convenzione

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Ranieri

Sampdoria, idea Ranieri per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026