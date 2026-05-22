Venezia, tre giocatori nel mirino per la Serie A

Dopo la vittoria del campionato di Serie B, con conseguente promozione in Serie A, il Venezia inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Stroppa in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da “La Nuova di Venezia e Mestre”, tra i grandi obiettivi estivi dei lagunari c’è l’ex Juventus, Filip Kostic. Il serbo potrebbe arrivare in arancioneroverde a parametro zero, ma c’è da battere la concorrenza di Fenerbahce e Olympiacos e valutare la questione ingaggio.





Un altro profilo accostato al Venezia è quello di Saint-Maximin. Per il francese, attualmente di proprietà del Lens, però non è ancora stata imbastita una reale trattative. Interesse infine anche per Anselmo Gacia MacNulty, difensore di 23 anni che lascerà il PEC Zwolle a parametro zero il prossimo 30 giugno.