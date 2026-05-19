Avellino, parte il casting per il dopo Ballardini: tre nomi in pole

L’Avellino comincia a muoversi concretamente per individuare il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Dopo l’addio di Davide Ballardini, il direttore sportivo Aiello è già al lavoro tra incontri, contatti ed esplorazioni per scegliere il profilo giusto a cui affidare la panchina biancoverde.

Secondo quanto riportato da Prima Tivvù, al momento sarebbero tre i nomi principali annotati sul taccuino della dirigenza irpina.





Tra i candidati più caldi figura Michele Mignani, reduce dalle recenti esperienze in Serie B e considerato uno dei tecnici più affidabili della categoria per organizzazione e gestione del gruppo.

Nella lista dell’Avellino, come riferisce ancora Prima Tivvù, ci sarebbe anche Alessio Dionisi, allenatore accostato a diverse panchine importanti dopo le esperienze tra Serie A e Serie B.

Il terzo nome monitorato dal club biancoverde sarebbe invece quello di Luca D’Angelo, tecnico molto apprezzato per il lavoro svolto negli ultimi anni e per la capacità di costruire squadre solide e competitive.

Secondo Prima Tivvù, non sarebbero comunque esclusi colpi di scena nelle prossime settimane, con la possibilità che possa emergere anche un quarto profilo capace di inserirsi improvvisamente nella corsa alla panchina dell’Avellino.

La società biancoverde punta a scegliere con attenzione il successore di Ballardini per dare continuità al progetto tecnico dopo il ritorno in Serie B.