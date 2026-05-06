Venezia, per la prossima stagione occhi sull’ex rosa Aurelio

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Palermo Spezia 1-0 (78) aurelio

Il Venezia inizia già a programmare il futuro dopo la promozione in Serie A, muovendosi con anticipo sul mercato per rinforzare la rosa. In particolare, l’attenzione del club lagunare si concentra sulla corsia sinistra, dove si cerca un profilo giovane ma già pronto per il salto di categoria.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, uno dei nomi più caldi è quello di Giuseppe Aurelio, esterno di proprietà dello Spezia ed ex Palermo. Il classe 2000, autore di 6 gol in 32 presenze stagionali, potrebbe lasciare la Liguria in estate e rappresenta un’opzione concreta per rinforzare la fascia mancina.


I contatti con l’entourage del giocatore sarebbero già stati avviati, anche se per eventuali sviluppi concreti sarà necessario attendere la fine della stagione. L’obiettivo del Venezia è quello di costruire una squadra competitiva per la Serie A, inserendo elementi di qualità e prospettiva come Aurelio, che andrebbe ad affiancare l’esperienza di Ridgeciano Haps.

Altre notizie

tonoli

Modena, Tonoli: «Pronti ad affrontare i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
ricci-serie-b

Sampdoria, Ricci: «È una possibilità piccola, ma ce la vogliamo giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
juvestabia

Juve Stabia, il messaggio degli amministratori giudiziari dopo il deferimento: “-2 risultato straordinario”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
fa397b98-a40e-4349-9384-f7e2dbb5b826

Serie B, Venezia-Palermo affidata a Zanotti. Le designazioni dell’ultima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 093427

La Nuova Venezia: “Iceman torna in Laguna”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Stadio-Penzo-di-Venezia-1

Il Gazzettino: “Trasferta vietata ai residenti di Palermo e Padova. I tifosi del Venezia speravano nella chiusura totale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
cremonese palermo secondo tempo 2-2 (6) stroppa

Il Gazzettino: “Venezia, prima il Palermo poi la festa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo monza 0-3 (119) inzaghi bianco

Tuttosport: “Playoff, occhio al regolamento: il Monza vuole evitare i rigori col Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 085253

Tuttosport: “Martinelli: «La Sampdoria merita la Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (100) dalle mura Ricciardi

Stangata in arrivo tra Serie B e C: sei club verso la penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Corriere dello Sport: “Catanzaro, Iemmello pronto per il Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
1d5d0f84ea

Corriere dello Sport: “Modena, playoff senza pressioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Spezia 1-0 (78) aurelio

Venezia, per la prossima stagione occhi sull’ex rosa Aurelio

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
tonoli

Modena, Tonoli: «Pronti ad affrontare i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
ricci-serie-b

Sampdoria, Ricci: «È una possibilità piccola, ma ce la vogliamo giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
juvestabia

Juve Stabia, il messaggio degli amministratori giudiziari dopo il deferimento: “-2 risultato straordinario”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
fa397b98-a40e-4349-9384-f7e2dbb5b826

Serie B, Venezia-Palermo affidata a Zanotti. Le designazioni dell’ultima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026