Venezia, per la prossima stagione occhi sull’ex rosa Aurelio

Il Venezia inizia già a programmare il futuro dopo la promozione in Serie A, muovendosi con anticipo sul mercato per rinforzare la rosa. In particolare, l’attenzione del club lagunare si concentra sulla corsia sinistra, dove si cerca un profilo giovane ma già pronto per il salto di categoria.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, uno dei nomi più caldi è quello di Giuseppe Aurelio, esterno di proprietà dello Spezia ed ex Palermo. Il classe 2000, autore di 6 gol in 32 presenze stagionali, potrebbe lasciare la Liguria in estate e rappresenta un’opzione concreta per rinforzare la fascia mancina.





I contatti con l’entourage del giocatore sarebbero già stati avviati, anche se per eventuali sviluppi concreti sarà necessario attendere la fine della stagione. L’obiettivo del Venezia è quello di costruire una squadra competitiva per la Serie A, inserendo elementi di qualità e prospettiva come Aurelio, che andrebbe ad affiancare l’esperienza di Ridgeciano Haps.