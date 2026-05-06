Sampdoria, Ricci: «È una possibilità piccola, ma ce la vogliamo giocare»

Il centrocampista della Sampdoria, Matteo Ricci, ha parlato ai microfoni de La Repubblica, analizzando la stagione dei blucerchiati e mantenendo vive le speranze playoff, nonostante le difficoltà.

Ricci ha sottolineato l’importanza dell’ultima vittoria casalinga, dichiarando: «Volevamo finire bene davanti ai nostri tifosi. Siamo contenti di aver vinto e aver regalato una gioia in casa. Abbiamo raggiunto un obiettivo che, pur piccolo per la Samp, per larghi tratti della stagione poteva sembrare difficile. La cadetteria è un campionato insidioso, non era così scontato».





Il centrocampista ha poi ricordato il gol segnato contro lo Spezia, vissuto come un momento liberatorio: «È stata una liberazione. Ci tenevo tanto a segnare e quella vittoria è stata importante per la salvezza. Quando ho visto uscire quella palla, ho pensato solo a calciare».

Parole importanti anche per lo staff tecnico, con un riferimento a Lombardo: «Ci ha trasmesso tranquillità, voglia di vincere e di giocare in modo propositivo. Lo seguiamo ad occhi chiusi. Lui ha la Sampdoria nel sangue e noi lo percepiamo».

Infine, uno sguardo al futuro e alla corsa playoff: «È una possibilità piccola, ma ce la vogliamo giocare. Non si sa mai, il calcio è strano. Faremo la nostra partita con più libertà mentale, ma ci proveremo fino alla fine».

E sulla vita fuori dal campo, Ricci non ha dubbi: «A Genova si sta davvero benissimo, anche la mia compagna è d’accordo. È una città che vive di calcio, senti la passione dei tifosi tutta la settimana».