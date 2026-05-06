Sampdoria, Ricci: «È una possibilità piccola, ma ce la vogliamo giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
ricci-serie-b

Il centrocampista della Sampdoria, Matteo Ricci, ha parlato ai microfoni de La Repubblica, analizzando la stagione dei blucerchiati e mantenendo vive le speranze playoff, nonostante le difficoltà.

Ricci ha sottolineato l’importanza dell’ultima vittoria casalinga, dichiarando: «Volevamo finire bene davanti ai nostri tifosi. Siamo contenti di aver vinto e aver regalato una gioia in casa. Abbiamo raggiunto un obiettivo che, pur piccolo per la Samp, per larghi tratti della stagione poteva sembrare difficile. La cadetteria è un campionato insidioso, non era così scontato».


Il centrocampista ha poi ricordato il gol segnato contro lo Spezia, vissuto come un momento liberatorio: «È stata una liberazione. Ci tenevo tanto a segnare e quella vittoria è stata importante per la salvezza. Quando ho visto uscire quella palla, ho pensato solo a calciare».

Parole importanti anche per lo staff tecnico, con un riferimento a Lombardo: «Ci ha trasmesso tranquillità, voglia di vincere e di giocare in modo propositivo. Lo seguiamo ad occhi chiusi. Lui ha la Sampdoria nel sangue e noi lo percepiamo».

Infine, uno sguardo al futuro e alla corsa playoff: «È una possibilità piccola, ma ce la vogliamo giocare. Non si sa mai, il calcio è strano. Faremo la nostra partita con più libertà mentale, ma ci proveremo fino alla fine».

E sulla vita fuori dal campo, Ricci non ha dubbi: «A Genova si sta davvero benissimo, anche la mia compagna è d’accordo. È una città che vive di calcio, senti la passione dei tifosi tutta la settimana».

Altre notizie

juvestabia

Juve Stabia, il messaggio degli amministratori giudiziari dopo il deferimento: “-2 risultato straordinario”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
fa397b98-a40e-4349-9384-f7e2dbb5b826

Serie B, Venezia-Palermo affidata a Zanotti. Le designazioni dell’ultima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 093427

La Nuova Venezia: “Iceman torna in Laguna”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Stadio-Penzo-di-Venezia-1

Il Gazzettino: “Trasferta vietata ai residenti di Palermo e Padova. I tifosi del Venezia speravano nella chiusura totale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
cremonese palermo secondo tempo 2-2 (6) stroppa

Il Gazzettino: “Venezia, prima il Palermo poi la festa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo monza 0-3 (119) inzaghi bianco

Tuttosport: “Playoff, occhio al regolamento: il Monza vuole evitare i rigori col Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 085253

Tuttosport: “Martinelli: «La Sampdoria merita la Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (100) dalle mura Ricciardi

Stangata in arrivo tra Serie B e C: sei club verso la penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Corriere dello Sport: “Catanzaro, Iemmello pronto per il Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
1d5d0f84ea

Corriere dello Sport: “Modena, playoff senza pressioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
alvini frosinone

Corriere dello Sport: “Frosinone, Alvini a un passo dalla storia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Corriere dello Sport: “Il Monza non vuole arrendersi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

ricci-serie-b

Sampdoria, Ricci: «È una possibilità piccola, ma ce la vogliamo giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
juvestabia

Juve Stabia, il messaggio degli amministratori giudiziari dopo il deferimento: “-2 risultato straordinario”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
fa397b98-a40e-4349-9384-f7e2dbb5b826

Serie B, Venezia-Palermo affidata a Zanotti. Le designazioni dell’ultima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 093427

La Nuova Venezia: “Iceman torna in Laguna”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Stadio-Penzo-di-Venezia-1

Il Gazzettino: “Trasferta vietata ai residenti di Palermo e Padova. I tifosi del Venezia speravano nella chiusura totale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026