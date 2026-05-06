Modena, Tonoli: «Pronti ad affrontare i playoff»

Il difensore del Modena, Daniel Tonoli, è intervenuto ai microfoni de Il Resto del Carlino, parlando del momento della squadra e dei prossimi playoff, senza però soffermarsi troppo sul proprio futuro.

Tonoli ha mostrato fiducia nel gruppo, sottolineando: «Ci sentiamo una grande squadra e intanto abbiamo centrato l’obiettivo playoff. Siamo pronti per queste partite decisive».





Il difensore ha poi evidenziato l’importanza del piazzamento finale: «Il sesto posto ci consente di giocare in casa il preliminare con la Juve Stabia, in casa loro sarebbe stato certamente più difficile. In più, non ho bei ricordi di Castellammare con quel rigore fischiato contro e l’espulsione…».

Infine, una battuta sul futuro personale, che al momento passa in secondo piano: «Futuro? Non ci penso. Voglio chiudere nel migliore dei modi la mia stagione con il Modena».