Palermo, seduta mattutina verso il Venezia. Il report
Prosegue la preparazione del Palermo in vista dell’ultimasfida della regular season contro il Venezia, match che chiuderà il campionato prima della fase finale.
Secondo il report pubblicato dal sito ufficiale del club rosanero, la squadra guidata da Filippo Inzaghi ha svolto una nuova seduta mattutina a Torretta, continuando il lavoro tattico e fisico in vista della trasferta.
La sessione si è aperta con una fase di riscaldamento tecnico attraverso i torelli, per poi proseguire con un’esercitazione dedicata alla tattica offensiva. La seduta si è infine conclusa con una partita a tema, utile a mettere in pratica i concetti sviluppati durante l’allenamento.