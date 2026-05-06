Elezioni FIGC: concluso l’incontro a Roma tra Abete e i club di B

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
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Si è concluso oggi a Roma l’incontro tra Giancarlo Abete e i club della Serie B, nell’ambito delle consultazioni preliminari in vista dell’elezione del presidente della FIGC, prevista per il 22 giugno.

Come riportato da Tuttomercatoweb, l’incontro con Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è durato circa un’ora e mezza, durante la quale sono stati discussi i punti chiave e le priorità della gestione federale. Ora sarà la volta di Giovanni Malagò, già sostenuto dalla Serie A e dalle principali associazioni di calciatori e allenatori, per presentare le proprie idee ai presidenti cadetti.


La Serie B pesa per circa il 6% dei voti totali nell’assemblea elettiva e resta da capire se esprimerà una posizione unitaria oppure se i club si divideranno tra i due candidati. Venerdì, entrambi i pretendenti interloquiranno anche con la Lega Pro, che rappresenta invece il 12% dei voti.

Secondo Tuttomercatoweb, il confronto odierno è solo la prima tappa di una serie di consultazioni che definiranno le alleanze e le strategie in vista della elezione.

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