Il Gazzettino: “Venezia, prima il Palermo poi la festa”

Giovanni Stroppa si prende ancora una volta la scena della Serie B. Come racconta Marco De Lazzari su Il Gazzettino di Venezia, il tecnico arancioneroverde ha aggiunto un’altra impresa alla propria carriera riportando il Venezia in Serie A e consolidando ulteriormente il proprio status di autentico specialista delle promozioni.

Secondo quanto riportato da Marco De Lazzari per Il Gazzettino di Venezia, Stroppa vuole continuare la propria avventura in laguna anche nella prossima stagione, ma chiede garanzie precise alla società sul progetto tecnico e sulla competitività della squadra nel massimo campionato. Tra le richieste ci sarebbe anche il prolungamento del contratto oltre l’accordo già automaticamente rinnovato grazie alla promozione conquistata.





Con il salto in Serie A ottenuto dal Venezia, Giovanni Stroppa ha centrato la quarta promozione della sua carriera dopo quelle conquistate con Crotone, Monza e Cremonese. Marco De Lazzari, nell’approfondimento pubblicato da Il Gazzettino di Venezia, sottolinea come il tecnico lombardo sia ormai entrato definitivamente nell’élite degli allenatori simbolo della Serie B italiana.

Il Gazzettino di Venezia, attraverso il racconto di Marco De Lazzari, ripercorre anche la classifica storica dei grandi “maestri” della cadetteria. In vetta resta Gigi Simoni con sette promozioni in Serie A, seguito da nomi storici come Fascetti, Sonetti e Mondonico a quota cinque. Con il poker centrato a Venezia, Stroppa ha invece raggiunto tecnici iconici come Galeone, Bolchi, Novellino, Iachini e Reja.

Non solo. Marco De Lazzari evidenzia su Il Gazzettino di Venezia come Stroppa sia diventato anche il settimo allenatore capace di conquistare due promozioni consecutive in Serie A, entrando in una lista ristrettissima che comprende figure leggendarie del calcio italiano.

Prima della festa definitiva, però, c’è ancora da affrontare il Palermo al Penzo. Gli arancioneroverdi vogliono chiudere la regular season davanti ai propri tifosi celebrando nel migliore dei modi il ritorno nel massimo campionato. Marco De Lazzari racconta su Il Gazzettino di Venezia che Stroppa potrebbe concedere spazio a qualche giocatore meno utilizzato durante l’anno, come Plizzari, Bohinen e Lella, senza però snaturare una squadra che vuole salutare la Serie B con un’altra prestazione convincente.

Dall’altra parte ci sarà un Palermo già proiettato ai playoff e deciso a sfruttare il match come trampolino verso la fase decisiva della stagione. Ma in laguna il clima è già quello delle grandi occasioni: il Venezia prepara la festa promozione e la società sta lavorando anche all’organizzazione di un corteo acqueo celebrativo previsto per sabato, in attesa del via libera definitivo della prefettura.

Il Penzo si prepara così a vivere una notte speciale tra applausi, emozioni e obiettivi ancora da inseguire.