Corriere dello Sport: “Catanzaro, Iemmello pronto per il Bari”

Novanta minuti per chiudere il campionato e prepararsi alla battaglia playoff. Catanzaro-Bari, in programma venerdì sera al “Ceravolo”, metterà di fronte due squadre con obiettivi e stati d’animo differenti, ma accomunate dalla necessità di non sbagliare. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, sarà una sfida delicatissima, inserita in un ultimo turno che potrebbe ancora emettere numerosi verdetti tra zona playoff e rincorsa salvezza.

Il Catanzaro vuole arrivare nel miglior modo possibile agli spareggi promozione, mentre il Bari cerca disperatamente punti pesanti. Secondo quanto evidenzia Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, la gara sarà inevitabilmente condizionata anche dalla tensione di una rivalità cresciuta negli anni attraverso incroci di dirigenti, allenatori e giocatori passati da una piazza all’altra.





La notizia più importante per Aquilani riguarda il possibile ritorno dal primo minuto di Pietro Iemmello. Il capitano giallorosso, simbolo della squadra della sua città, è pronto a riprendersi la scena dopo il problema alla gamba destra che lo ha tenuto fermo nelle ultime settimane. Carlo Talarico, sulle colonne del Corriere dello Sport, ricorda i numeri impressionanti dell’attaccante con la maglia del Catanzaro: 167 presenze, 83 gol e 29 assist, oltre a tre reti segnate proprio contro il Bari.

Il bomber giallorosso, già in doppia cifra in stagione, vuole ritrovare ritmo partita e minutaggio in vista dei playoff. Aquilani valuterà attentamente ogni situazione, anche pensando al turnover e alla gestione delle energie in vista dell’impegno di martedì prossimo. Ma il ritorno di Iemmello rappresenta anche una spinta emotiva importante per tutto l’ambiente.

Nel frattempo, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, Filippo Pittarello ha saputo sfruttare al meglio l’assenza del capitano. L’attaccante si è consacrato nelle ultime settimane con quattro reti e due doppiette, ricevendo apprezzamenti da addetti ai lavori e tifosi e superando momentaneamente Iemmello nella classifica marcatori stagionale del Catanzaro.

Carlo Talarico sul Corriere dello Sport evidenzia inoltre come Aquilani stia valutando altri rientri importanti. Potrebbero ritrovare spazio Petriccione e D’Alessandro, lasciati precauzionalmente a riposo nella trasferta di Palermo. Le prestazioni positive di Pompetti e Di Francesco hanno comunque garantito qualità e dinamismo alla squadra giallorossa.

Occhi puntati anche sul reparto difensivo. Un altro senatore pronto a tornare protagonista è Brighenti, che potrebbe rilevare Jack nel ruolo di braccetto sinistro per aggiungere esperienza a una retroguardia che continua a subire gol da dodici partite consecutive. Nonostante gli interventi decisivi di Pigliacelli, l’ultimo clean sheet del Catanzaro risale infatti allo scorso 14 febbraio.

Il Corriere dello Sport conclude spiegando come il Catanzaro che affronterà il Bari sarà un mix di esperienza, rientri importanti e rotazioni studiate da Aquilani per arrivare nelle migliori condizioni possibili al primo turno playoff.