Ventura sprona il Bari: «Rabbia e determinazione per salvarsi»

L’ex commissario tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura, ha analizzato il momento del Bari in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, soffermandosi sul finale di stagione e sulla corsa salvezza dei pugliesi.

Ripercorrendo il successo contro la Virtus Entella, Ventura ha sottolineato: «Quella con l’Entella non è stata una vittoria importante ma vitale. Senza quella, non staremmo a parlare di salvezza».





Guardando alla prossima sfida contro il Catanzaro, ha spiegato: «Non regalerà nulla, ma sicuramente non avrà la determinazione che avrebbe avuto se avesse avuto bisogno di punti per raggiungere un obiettivo. Ma il Catanzaro è sicuro di giocare i playoff; comunque vada, quella è la sua posizione e quella rimarrà. Al Bari invece serve un punto per avere la certezza dei playout, e credo ci siano tutti presupposti per ottenerlo».

Infine, un passaggio sui possibili playout e sull’ambiente biancorosso: «Sulla carta dovrebbe essere uno tra Entella ed Empoli. I liguri sono sicuramente alla portata del Bari, ma di quale Bari? Quello che ha beccato quattro gol dal Pescara o che ha lottato e concesso praticamente nulla al Modena? Ora però si pensi solo al Catanzaro, si faccia un passo alla volta. Dopo aver avuto la garanzia dei playout, servirà una grande risposta della città di Bari. Se contestazione deve essere, lo sia alla fine. Quel che conta oggi sono solo Bari e la squadra. Mi aspetto uno stadio strapieno. È il momento di stringerci attorno ai giocatori. Tutti ci mettano rabbia, determinazione, voglia. Occorre essere una cosa sola».