Gazzetta dello Sport: “Pescara, Spezia, Reggiana Un piede e mezzo è già in C”
A novanta minuti dalla fine, la Serie B si conferma il campionato più imprevedibile. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, non è ancora retrocessa nessuna squadra: un’anomalia totale, che lascia aperto uno spiraglio anche per chi sembra ormai spacciato.
Bari arbitro del destino
Tutto passa dal Bari. È questo il punto chiave evidenziato da Nicola Binda della Gazzetta dello Sport:
Se il Bari fa almeno un punto a Catanzaro, per Pescara, Spezia e Reggiana è finita
Se il Bari perde, allora si riapre tutto
Pescara: speranza playout
Il Pescara può ancora evitare la retrocessione diretta:
Va al playout con arrivo a tre con Bari e Reggiana
Oppure con arrivo a due con il Bari
Come ricorda Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, pesa il rimpianto del rigore sbagliato contro il Padova: un episodio che poteva cambiare la stagione.
Spezia: serve l’aggancio al Bari
Lo Spezia ha una sola strada:
Deve arrivare a pari punti con il Bari
In quel caso si salverebbe grazie alla differenza reti (scontri diretti pari)
Reggiana: incastro più complesso
La Reggiana ha bisogno di una combinazione più articolata:
Si salva solo con arrivo a pari punti con Bari e Spezia
Oppure in altri incastri favorevoli legati alla classifica avulsa
Scontro diretto e incroci decisivi
Determinante sarà anche il calendario:
Pescara-Spezia è uno spareggio diretto
La Reggiana affronta una Sampdoria già salva
Tutti dovranno tifare Catanzaro contro il Bari
Errori che pesano
Secondo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, le difficoltà delle tre squadre nascono da errori strutturali:
Pescara penalizzato da scelte iniziali sbagliate
Spezia passato da finale playoff a crisi tecnica e gestionale
Reggiana frenata da cambi tardivi e scelte rischiose
Ultima chiamata
Servirà quasi un miracolo. Ma in questa Serie B nulla è scontato.
Pescara, Spezia e Reggiana sono ancora vive, anche se appese a un filo sottilissimo.
Novanta minuti per ribaltare il destino o certificare la retrocessione.
Gazzetta dello Sport: “Serie B, lotta salvezza: quattro squadre, un solo obiettivo. Tutti gli scenari degli ultimi 90 minuti”