Tuttosport: “Sampdoria, caos societario dopo la salvezza”

La salvezza conquistata sul campo non basta a riportare serenità in casa Sampdoria. Come evidenzia Tuttosport, il club blucerchiato vive una fase di forte incertezza a livello dirigenziale, con scelte che rischiano di riaprire ferite ancora recenti.

Tey va avanti con Walker e Fredberg





Joseph Tey, nuovo punto di riferimento della proprietà dopo le dimissioni di Manfredi, ha ribadito la volontà di puntare sulla continuità, confermando Nathan Walker e Jesper Fredberg.

Una scelta che, secondo Tuttosport, riporta alla mente decisioni già contestate:

Walker aveva fortemente voluto Donati allenatore, esperienza rivelatasi fallimentare

Fredberg è stato il promotore della linea “algoritmica” sul mercato, con innesti che non hanno inciso

In bilico Andrea Mancini

A sorpresa, la posizione più incerta sembra essere quella di Andrea Mancini. Il direttore sportivo, protagonista del rilancio con il mercato di gennaio, è ora in discussione.

Come ricorda Tuttosport, proprio Mancini aveva contribuito a invertire la rotta con gli arrivi di:

Viti, Palma, Martinelli, Begic, Pierini

Esposito e Brunori (meno incisivi del previsto)

Una situazione che ha già scatenato la reazione dei tifosi, che nell’ultima gara hanno contestato la dirigenza, ringraziando invece Mancini e Lombardo.

Anche Lombardo in bilico

Nonostante la salvezza, nemmeno Attilio Lombardo è certo della conferma come allenatore. Il tecnico, sotto contratto per altri due anni, potrebbe essere sostituito.

Sul tavolo, secondo Tuttosport, ci sono diverse ipotesi:

Piace Aquilani

Possibili soluzioni dall’estero, sia in panchina che a livello dirigenziale

Clima teso e futuro incerto

Il quadro generale resta confuso. La Sampdoria, reduce da anni complicati, rischia di ripetere errori già commessi, proprio nel momento in cui sembrava aver ritrovato una direzione.

Ultima giornata e speranze residue

Nel frattempo, la squadra si prepara all’ultima sfida contro la Reggiana. Una partita che potrebbe tenere vive, anche se difficilmente, le speranze playoff.

Assente Conti per squalifica, mentre resta da monitorare il suo infortunio alla spalla.