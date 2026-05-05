Tuttosport: “La carta playoff per ritornare Superpippo. Il Palermo adesso spera nel 3° posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo catanzaro 3-2 (71)

Il Palermo entra nella fase decisiva della stagione con un solo obiettivo: arrivare al meglio ai playoff. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, la sfida contro il Venezia rappresenta l’ultima tappa prima del grande appuntamento, ma anche un passaggio strategico per preparare la semifinale.

Secondo Luigi Butera di Tuttosport, Inzaghi ha già impostato una gestione mirata delle risorse, con particolare attenzione alle diffide: Bani, Magnani e Bereszynski sono a rischio squalifica e difficilmente verranno impiegati al Penzo, per evitare di compromettere la loro presenza nella semifinale d’andata.


Il Palermo, come evidenzia Tuttosport, si presenta agli spareggi forte di numeri importanti: 72 punti in classifica, un rendimento casalingo da record, una difesa solida e il capocannoniere del campionato, Pohjanpalo, simbolo di una squadra costruita per puntare alla Serie A.

L’avversario in semifinale sarà con ogni probabilità il Catanzaro, già certo del quinto posto, ma resta da definire l’altra squadra che completerà il quadro. Intanto, il conto alla rovescia è iniziato: nove giorni separano i rosanero dall’esordio nei playoff.

Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, anche la gara contro il Venezia potrebbe avere un valore residuo: in caso di vittoria rosanero e contemporaneo ko del Monza contro l’Empoli, il Palermo aggancerebbe i brianzoli in classifica, ottenendo un piccolo vantaggio regolamentare in un’eventuale finale.

Resta però un rebus su tutti: Pohjanpalo. Il finlandese, che non ha saltato una partita, tornerà da ex al Penzo e potrebbe voler essere protagonista. Ma la scelta finale spetta a Inzaghi, diviso tra l’aspetto emotivo e la necessità di preservare il suo uomo simbolo.

Il cuore lo vorrebbe in campo, la strategia suggerisce prudenza. Come evidenzia Tuttosport, Superpippo ha ancora qualche giorno per decidere, con un solo pensiero fisso: arrivare ai playoff con la squadra al massimo della condizione.

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