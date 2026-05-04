Serie B: un turno di squalifica per Gyasi. Anche Adorante salta Venezia-Palermo. Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la 37ª giornata di Serie BKT, fermando per un turno tredici calciatori. Tra questi spiccano le assenze in vista del prossimo turno, in particolare per la sfida tra Venezia e Palermo in programma venerdì sera.

Non prenderanno parte al match né Emanuel Gyasi per il Palermo né Andrea Adorante per il Venezia, entrambi squalificati per una giornata a causa di comportamento scorretto nei confronti di un avversario e già diffidati. Due assenze che potrebbero incidere sull’equilibrio di una gara importante nel finale di stagione.





Oltre a loro, sono stati fermati anche Braunöder e Verreth (Bari), Ambrosino e Santoro (Modena), Bandinelli (Spezia), Fontanarosa (Avellino), Bernat Guiu Vilanova (Virtus Entella), Bonetti (Reggiana), Calabrese (Carrarese), Conti (Sampdoria) e Villa (Padova), tutti per un turno effettivo di gara.

Le decisioni del Giudice Sportivo arrivano in un momento cruciale del campionato, con molte squadre ancora in lotta per obiettivi importanti tra playoff e salvezza, e le squalifiche rischiano di pesare sulle scelte degli allenatori proprio nel rush finale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ADORANTE Andrea (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BONETTI Simone (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BRAUNÖDER Matthias (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CALABRESE Nicolò (Carrarese): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

CONTI Francesco (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GYASI Emanuel (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SANTORO Simone (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VILLA Lorenzo (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).