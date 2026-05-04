Il Gazzettino di Venezia: “Il Penzo si veste a festa per l’ultima col Palermo”

Sarà una serata di festa, ma con un significato che va oltre il risultato. Come racconta Il Gazzettino di Venezia, la sfida tra Venezia e Palermo dell’8 maggio al Penzo non sarà la temuta “finale promozione”, bensì una passerella celebrativa per i lagunari già promossi in Serie A.

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino di Venezia, il grande timore dell’ambiente arancioneroverde era proprio quello di giocarsi tutto all’ultima giornata contro un Palermo ricco di ex. Scenario che invece non si è concretizzato, trasformando la gara in una notte di festa, con l’obiettivo di conquistare anche il primo posto.





Spazio dunque agli applausi per Stroppa e i protagonisti di una risalita straordinaria, mentre per il Palermo – quarto in classifica – sarà soprattutto un test in vista dei playoff.

Nel pezzo de Il Gazzettino di Venezia trovano spazio anche le parole di Inzaghi: «Faccio i complimenti al Venezia e a Stroppa perché hanno fatto un campionato davvero importante. […] Andremo al Penzo per chiudere al meglio, io vorrei i 75 punti».

Un match dal sapore particolare anche per i tanti ex in campo. Come evidenzia Il Gazzettino di Venezia, occhi puntati su Pohjanpalo, dominatore della classifica marcatori con 24 gol e protagonista assoluto anche in laguna negli anni passati. Insieme a lui, riflettori su Joronen, Ceccaroni e Johnsen, tutti con trascorsi significativi in arancioneroverde.

Il quotidiano sottolinea inoltre il percorso di crescita di Segre, oggi leader del Palermo, dopo l’esperienza proprio con il Venezia.

Sarà dunque una sfida dai significati contrastanti: festa per il Venezia, prova generale playoff per il Palermo. Ma soprattutto una notte di calcio che unisce passato e presente, tra ex, emozioni e obiettivi ancora da scrivere.