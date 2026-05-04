Il Gazzettino di Venezia: “Il Penzo si veste a festa per l’ultima col Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-04 082258

Sarà una serata di festa, ma con un significato che va oltre il risultato. Come racconta Il Gazzettino di Venezia, la sfida tra Venezia e Palermo dell’8 maggio al Penzo non sarà la temuta “finale promozione”, bensì una passerella celebrativa per i lagunari già promossi in Serie A.

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino di Venezia, il grande timore dell’ambiente arancioneroverde era proprio quello di giocarsi tutto all’ultima giornata contro un Palermo ricco di ex. Scenario che invece non si è concretizzato, trasformando la gara in una notte di festa, con l’obiettivo di conquistare anche il primo posto.


Spazio dunque agli applausi per Stroppa e i protagonisti di una risalita straordinaria, mentre per il Palermo – quarto in classifica – sarà soprattutto un test in vista dei playoff.

Nel pezzo de Il Gazzettino di Venezia trovano spazio anche le parole di Inzaghi: «Faccio i complimenti al Venezia e a Stroppa perché hanno fatto un campionato davvero importante. […] Andremo al Penzo per chiudere al meglio, io vorrei i 75 punti».

Un match dal sapore particolare anche per i tanti ex in campo. Come evidenzia Il Gazzettino di Venezia, occhi puntati su Pohjanpalo, dominatore della classifica marcatori con 24 gol e protagonista assoluto anche in laguna negli anni passati. Insieme a lui, riflettori su Joronen, Ceccaroni e Johnsen, tutti con trascorsi significativi in arancioneroverde.

Il quotidiano sottolinea inoltre il percorso di crescita di Segre, oggi leader del Palermo, dopo l’esperienza proprio con il Venezia.

Sarà dunque una sfida dai significati contrastanti: festa per il Venezia, prova generale playoff per il Palermo. Ma soprattutto una notte di calcio che unisce passato e presente, tra ex, emozioni e obiettivi ancora da scrivere.

Altre notizie

alvini frosinone

Tuttosport: “Frosinone, la A è a un passo: la squadra più solida della B sogna il colpo finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-04 071218

Gazzetta dello Sport: “Monza, che guaio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (141)

Giornale di Sicilia: “L’ultimo trionfo sfata il tabù big. Il Venezia ora è avvisato”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (120)

Giornale di Sicilia: “Attacco-show, il tris mancava da febbraio col Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (22)

Giornale di Sicilia: “Palermo col fattore Barbera. L’arma in più per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-04 061354

Martorelli: «Palermo ha qualcosa in più ai playoff. Inter Scudetto meritato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Corriere dello Sport: “Frosinone, notte da Serie A: allo Stirpe basta un punto. Ma il Mantova sogna il colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
e122552050

Corriere dello Sport: “Serie B, tutto aperto: Frosinone a un passo dalla A, caos totale in coda”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (126)

Corriere dello Sport: “Palermo, è Johnsen l’uomo in più per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Montipo_prestazioni_hellas_865d45be-12b2-40bf-a334-978b28419bd2

Verona, Montipò dopo la retrocessione in Serie B: «Vogliamo tornare subito in A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
a0a0f58c-784e-4754-aad2-3dc5288e0a9f

Under 17, Palermo eliminato ai playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (136)

Palermo, Rui Modesto emozionato sui social: «Un momento che non dimenticherò»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-04 082258

Il Gazzettino di Venezia: “Il Penzo si veste a festa per l’ultima col Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
alvini frosinone

Tuttosport: “Frosinone, la A è a un passo: la squadra più solida della B sogna il colpo finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-04 071218

Gazzetta dello Sport: “Monza, che guaio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (141)

Giornale di Sicilia: “L’ultimo trionfo sfata il tabù big. Il Venezia ora è avvisato”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (120)

Giornale di Sicilia: “Attacco-show, il tris mancava da febbraio col Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026