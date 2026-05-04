Martorelli: «Palermo ha qualcosa in più ai playoff. Inter Scudetto meritato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
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Il finale di stagione si avvicina e le analisi sul campionato iniziano a delineare gerarchie e prospettive. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, intervistato da Alessio Alaimo, l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha tracciato un quadro completo, dalla Serie A fino alla corsa playoff in Serie B.

Martorelli parte dalla vetta del calcio italiano: «Lo Scudetto dell’Inter? Strameritato, a tre giorni dalla fine con dodici punti di vantaggio l’Inter lo ha meritato sotto tutti i punti di vista, soprattutto nel gioco. Grande merito a Chivu e ai dirigenti che hanno saputo individuare in lui un allenatore molto bravo e preparato. Un plauso va fatto a tutti coloro i quali hanno contribuito a rendere questo campionato importante per i colori nerazzurri. Bravi tutti: la società, Marotta, Ausilio, Baccin, l’allenatore».


Poi l’analisi sulle rivali: «Il Napoli era una squadra molto attrezzata, sul piano qualitativo non ha nulla da invidiare all’Inter. Poi tutti gli infortuni hanno segnato un handicap non indifferente. Però l’Inter è stata brava a cogliere questa grande opportunità e sviluppare un ottimo gioco fin dal primo momento cercando di fare sempre un gol in più degli avversari. Il Milan ha pagato il non aver individuato un attaccante di grande valore sul mercato».

Spostando l’attenzione sulla Serie B, Martorelli esalta l’equilibrio del torneo: «Il campionato di Serie B è straordinario, bellissimo. Fino alle ultime giornate ti dà sempre la possibilità di vivere situazioni che possono cambiare il cammino di un anno di lavoro. Nessuno immaginava la sconfitta del Monza a Mantova e che il Frosinone potesse essere favorito per andare su direttamente. Bravi Castagnini e Alvini, se dovesse arrivare la promozione diretta farebbero una grande impresa. L’ultima partita di campionato non mi meraviglierebbe se arrivasse qualche risultato sorprendente».

Infine, uno sguardo ai playoff e alle prospettive delle big: «Hanno fatto un campionato di vertice, ma nessuno si aspettava un torneo del livello del Frosinone. Ai playoff se la giocheranno proprio Monza e Palermo, hanno qualcosa in più rispetto alle altre per esperienza, allenatori e qualità delle rose. Ho visto un Monza in grande difficoltà, non so se sia stato un incidente di percorso. Oggi, probabilmente, ha qualcosa in più il Palermo».

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