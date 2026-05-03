Under 17, Palermo eliminato ai playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
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Si ferma al primo turno dei playoff il cammino del Palermo Under 17, sconfitto in casa dal Como con il punteggio di 2-3 al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.

La formazione guidata da mister Bovo paga un avvio complicato: nel primo tempo i rosanero si ritrovano sotto di due reti, pur senza demeritare, ma soffrendo il palleggio e la qualità del centrocampo lariano. Nella ripresa la situazione si complica ulteriormente con il gol dello 0-3, che sembra chiudere definitivamente il discorso qualificazione.


Da quel momento, però, arriva la reazione d’orgoglio del Palermo. I giovani rosanero cambiano ritmo e mettono alle corde il Como, accorciando le distanze e sfiorando più volte una clamorosa rimonta. Solo le grandi parate del portiere ospite nel finale impediscono al Palermo di completare l’impresa.

Il 2-3 finale sancisce l’eliminazione, ma lascia in eredità una prestazione di grande carattere e qualità. I ragazzi di Bovo hanno dimostrato spirito di sacrificio, intensità e capacità di reagire anche nei momenti più difficili, confermando il valore di un gruppo che nel corso della stagione si è distinto per continuità e crescita.

Nonostante il risultato, restano gli applausi per un percorso importante e per una squadra che ha dimostrato di potersela giocare alla pari con le migliori realtà del panorama nazionale. Un segnale incoraggiante in vista del futuro, con un gruppo che rappresenta una risorsa preziosa per il Palermo.

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