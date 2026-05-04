Giornale di Sicilia: “Palermo col fattore Barbera. L’arma in più per la Serie A”

Il Palermo si aggrappa al “fattore Barbera” per inseguire il sogno Serie A. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la vittoria contro il Catanzaro, conquistata più con il cuore che con il gioco, conferma quanto il fortino rosanero sia stato determinante in questa stagione.

I numeri parlano chiaro: 14 vittorie su 19 gare casalinghe e 12 successi nelle ultime 13 partite davanti al proprio pubblico. Dati che raccontano una squadra solida tra le mura amiche, trascinata anche dai 28.616 tifosi presenti sugli spalti, nonostante la gara non avesse più valore di classifica.





Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il Barbera si conferma uno stadio dove “non si passa”, anche se il Palermo non detiene il miglior rendimento interno del campionato: i 46 punti raccolti sono inferiori ai 48 del Venezia e possono essere superati anche dal Monza.

Nonostante ciò, i rosanero possono consolarsi con numeri che mancavano da anni. Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha fatto meglio, in casa, di allenatori che hanno scritto pagine importanti della storia recente del club: Baldini, Iachini e Rossi. Solo Guidolin, nella stagione 2003/04, aveva fatto meglio, ma con un numero maggiore di partite.

Il dato più significativo, però, è un altro: tutte le stagioni citate sono coincise con traguardi importanti, tra promozioni e piazzamenti di prestigio. Un segnale che alimenta le speranze del Palermo in vista dei playoff.

Adesso servirà confermare questo rendimento anche negli spareggi. Il vantaggio del fattore campo potrebbe risultare decisivo, soprattutto in semifinale, dove i rosanero giocheranno il ritorno al Barbera con la possibilità di passare il turno anche in caso di parità.

Come ribadisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, però, non bisognerà sottovalutare le gare in trasferta, né l’eventuale finale, che potrebbe complicarsi soprattutto contro una squadra meglio classificata.

Una certezza, però, resta: il Barbera sarà ancora una volta pieno e pronto a spingere il Palermo. E nei playoff, più che mai, potrebbe diventare l’arma in più.