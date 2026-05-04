Empoli, divieto per i tifosi anche a Monza
L’Empoli dovrà affrontare l’ultima trasferta di campionato senza il supporto completo della propria tifoseria. Nonostante la recente vittoria per 1-0 contro l’Avellino, la squadra di Caserta si trova ancora in piena lotta per la salvezza e tenterà il “miracolo” all’U-Power Stadium di Monza.
Come riportato da pianetaempoli.it, l’osservatorio ha deciso di vietare la trasferta a tutti i residenti della provincia di Firenze: “Stessa identica situazione di Venezia. Purtroppo anche per l’atto conclusivo del campionato, ovvero la trasferta di Monza, la stragrande maggioranza dei tifosi azzurri non potrà essere presente e dare sostegno”.
Una decisione che complica ulteriormente le possibilità dell’Empoli, chiamato a conquistare punti preziosi senza l’apporto del proprio pubblico in uno dei momenti più delicati della stagione.