Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa rivoluzionata a Venezia: turnover obbligato per evitare squalifiche”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo catanzaro 3-2 (135)

Scelte obbligate e gestione mirata in vista dei playoff. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo si prepara alla sfida contro il Venezia con un turnover ragionato, necessario per preservare gli uomini chiave in vista della semifinale.

Secondo Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, al Penzo la posta in palio è minima per i rosanero, ma il rischio squalifiche impone riflessioni profonde, soprattutto nel reparto difensivo.


Sono infatti tre i diffidati: Bereszynski, Bani e Magnani. Tutti elementi fondamentali della retroguardia e tutti a rischio stop in caso di ammonizione. Per questo motivo, come evidenzia il Giornale di Sicilia, è altamente probabile che nessuno dei tre venga impiegato contro il Venezia.

Una scelta dettata non solo da motivi disciplinari, ma anche fisici: sia Bani che Magnani sono usciti non al meglio dalla sfida contro il Catanzaro, rendendo ancora più logico un turno di riposo in vista degli impegni decisivi.

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi dovrebbe quindi affidarsi a una difesa inedita, già vista contro la Reggiana: Pierozzi, Peda e Ceccaroni.

Pierozzi tornerà nel ruolo di braccetto di destra, mentre al centro spazio a Peda, uno dei giocatori più cresciuti nel corso della stagione. A sinistra agirà Ceccaroni, ex della gara, favorito su Veroli che potrebbe trovare spazio a partita in corso.

Turnover quindi non solo strategico, ma necessario. Perché, come ribadisce il Giornale di Sicilia, l’obiettivo è uno solo: arrivare ai playoff con la miglior formazione possibile, evitando rischi inutili.

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