Lo Bianco: «Belotti? Tornare al Palermo sarebbe un suo piccolo sogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
5f01e28f-ff47-4190-9fe7-f67d7ac65ae3

Intervenuto ai microfoni del canale YouTube “Siciliacalciopodcast”, il direttore sportivo del Gela Aurelio Lo Bianco ha raccontato il rapporto che lo lega ad Andrea Belotti, soffermandosi anche su alcuni possibili scenari futuri legati all’ex attaccante rosanero.

Lo Bianco ha spiegato come il legame con Belotti vada ben oltre il calcio, nato anche grazie a rapporti personali e familiari: «Ma diciamo che Andrea si è sposato con una mia carissima amica, quindi siamo costantemente in contatto. L’estate lui torna qua con Giorgia, le bambine, siamo amici proprio di famiglia. Passiamo l’estate assieme, quindi non ti nascondo che qualche chiacchierata l’abbiamo fatta, però l’amicizia che nasce tra me e Andrea è un’amicizia che va al di là del calcio. Parliamo veramente poco di calcio perché riusciamo a ottimizzare i tempi e parlare più, ci viviamo più per quello che sono le situazioni proprio per staccare la spina».


Nel corso dell’intervista, il ds del Gela ha poi aperto a una suggestione di mercato legata al Palermo, sottolineando come, in presenza di una società solida come il City Group, un eventuale approdo di Belotti in rosanero non sarebbe da escludere: «Io penso che con una società solida come City Group, il ritorno del Palermo me lo auguro, Andrea potrebbe benissimo approdare a Palermo e secondo me è anche un suo piccolo sogno».

Infine, l’attenzione si è spostata sul passato, in particolare sulla stagione vissuta da Belotti al Torino, quando realizzò 26 gol attirando l’interesse di diversi top club europei. Secondo Lo Bianco, quello rappresentava il momento ideale per un salto di carriera, ma le scelte del giocatore hanno inciso sul suo percorso: «Ma potrà fare qualcosa di più secondo me nella sua carriera dopo il Torino? Ah, secondo me Andrea quell’anno a Torino dove fece 26 gol se non erro, e poi quello ostacolo che ha avuto con il presidente è stato il culmine, diciamo lo step successivo. Secondo me si andava via e c’erano squadre come il Chelsea, come il Milan, come il Newcastle, come tante squadre che ci andavano dietro, però Andrea è una persona di un animo eccezionale, un animo buono, quindi ha assecondato le richieste del presidente, ha assecondato il volere del presidente, poi sappiamo tutti com’è andata».

Altre notizie

Screenshot 2026-05-04 154006

Caso Messina, il TFN boccia la Reggina: niente stop al campionato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
AEC-Illuminaizone-Stadio-Penzo-Venezia-FC-1000x1000

Venezia-Palermo, prevendita al via: settore ospiti fermo in attesa di Questura e GOS

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (63)

Serie B: un turno di squalifica per Gyasi. Anche Adorante salta Venezia-Palermo. Le decisioni del Giudice Sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-04 082258

Il Gazzettino di Venezia: “Il Penzo si veste a festa per l’ultima col Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (141)

Giornale di Sicilia: “L’ultimo trionfo sfata il tabù big. Il Venezia ora è avvisato”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (120)

Giornale di Sicilia: “Attacco-show, il tris mancava da febbraio col Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (22)

Giornale di Sicilia: “Palermo col fattore Barbera. L’arma in più per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-04 061354

Martorelli: «Palermo ha qualcosa in più ai playoff. Inter Scudetto meritato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (126)

Corriere dello Sport: “Palermo, è Johnsen l’uomo in più per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
a0a0f58c-784e-4754-aad2-3dc5288e0a9f

Under 17, Palermo eliminato ai playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 171111

Serie D girone I, stagione conclusa: Savoia in C, via a playoff e playout

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (136)

Palermo, Rui Modesto emozionato sui social: «Un momento che non dimenticherò»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

5f01e28f-ff47-4190-9fe7-f67d7ac65ae3

Lo Bianco: «Belotti? Tornare al Palermo sarebbe un suo piccolo sogno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
palermo catanzaro 3-2 (7)

Serie B, stretta sulle trasferte: restrizioni per diverse tifoserie nell’ultima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-04 154006

Caso Messina, il TFN boccia la Reggina: niente stop al campionato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani difende Insigne: «Non toccatelo, ha dato tutto. Un rigore si può sbagliare»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
empoli

Empoli, divieto per i tifosi anche a Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026