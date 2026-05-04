Udinese, si guarda al futuro: primi contatti con Gilardino per la panchina
L’Udinese inizia a muoversi in vista della prossima stagione, con uno sguardo attento alla panchina. Al momento non ci sono segnali concreti di una separazione con Runjaic, legato al club friulano fino al 2027, ma l’ottimo lavoro svolto dal tecnico ha inevitabilmente attirato l’interesse di altre società.
Per questo motivo, il club bianconero si starebbe già cautelando in caso di eventuali sviluppi. Secondo quanto riportato da TMW, sarebbero stati avviati i primi contatti con Gilardino, profilo ritenuto adatto per raccogliere l’eredità in caso di cambiamenti.
Una mossa preventiva, dunque, che testimonia la volontà dell’Udinese di non farsi trovare impreparata qualora la situazione dovesse evolversi nelle prossime settimane.