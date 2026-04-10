Palermo, occhi su Shpendi

Il Palermo guarda avanti, senza perdere di vista l’obiettivo presente chiamato promozione in Serie A. Con la corsa ancora apertissima, la dirigenza rosanero inizia a muoversi anche in prospettiva estiva, mettendo nel mirino due profili emergenti del Cesena: Cristian Shpendi e Jonathan Klinsmann. A riportarlo è Tuttocesena.it, che fa il punto sulle strategie del club siciliano.

Secondo quanto evidenziato da Tuttocesena.it, la pista più complessa porta a Cristian Shpendi. L’attaccante albanese è tra i nomi più caldi del mercato e ha attirato l’interesse di numerosi club, sia in Italia che all’estero. Parma e Lazio lo seguono con attenzione, mentre dalla Premier League si sono mossi anche West Ham e Crystal Palace. Come sottolinea Tuttocesena.it, la concorrenza è elevata e la valutazione del giocatore, attorno ai 3,5 milioni di euro, rende l’operazione tutt’altro che semplice per il Palermo.





Discorso differente, invece, per Jonathan Klinsmann. Il portiere statunitense era già stato vicino al Palermo nella scorsa estate e, come riporta ancora Tuttocesena.it, il suo nome potrebbe tornare d’attualità nei prossimi mesi. Un affare che potrebbe riaprirsi per chiudere un cerchio rimasto incompiuto. Klinsmann piace anche in Serie A, con Torino e Cagliari tra le squadre interessate, ma la sua valutazione – circa 800mila euro – lo rende decisamente più accessibile rispetto a Shpendi.

Il Palermo, dunque, lavora su più tavoli. Da una parte l’ambizione di puntare su un talento ambito come Shpendi, dall’altra l’opportunità concreta rappresentata da Klinsmann. Strategie diverse, ma con un unico obiettivo: costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione, come ribadito più volte anche da Tuttocesena.it.