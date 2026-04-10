Corriere dello Sport: “Assalto Palermo. Inzaghi cambia”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo modena 1-1 (76) gomis

A cinque giornate dalla fine, il campionato entra nella sua fase più calda. Come racconta Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, non è più tempo di slogan ma di verdetti: novanta minuti possono indirizzare una stagione intera. La promozione diretta è lì, ma non sono concessi passi falsi, perché il rischio playoff resta concreto.

Secondo quanto analizzato da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, alle spalle di un Venezia sempre più vicino al primato, la lotta è serratissima. La frenata del Monza ha riaperto tutto, trasformando la corsa in un rebus difficile da decifrare. Ecco perché la sfida tra Frosinone e Palermo assume un peso specifico enorme.


Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Tullio Calzone, esalta il lavoro di Alvini: il suo Frosinone non ha alcuna intenzione di cambiare proprio ora. Vincere significherebbe eliminare una diretta concorrente, e la squadra giallazzurra, forte di numeri record e di una striscia positiva importante, continuerà a giocare con identità e coraggio.

Dall’altra parte, come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, Inzaghi prepara una gara aggressiva. L’idea è quella di colpire il Frosinone sulle corsie esterne, proprio dove i laziali costruiscono gran parte della loro pericolosità. A destra si scalda Rui Modesto, mentre l’assetto potrebbe vedere Pierozzi arretrare nella linea a tre difensiva, con Peda inizialmente in panchina.

Il Corriere dello Sport di Tullio Calzone evidenzia anche un possibile accentramento di Palumbo, soluzione che permetterebbe al Palermo di disegnare un 3-5-2 dinamico, pronto a trasformarsi in 4-3-3. In questo sistema, Augello resta un riferimento imprescindibile sulla fascia sinistra, titolare fisso e fondamentale in entrambe le fasi, capace di garantire spinta e copertura.

Qualche problema, però, resta. L’assenza di Johnsen e Corona riduce le alternative offensive, mentre Joronen, fermo per tutta la settimana, difficilmente sarà della partita. Tra i pali è pronto Gomis, alla prima da titolare, chiamato subito a una prova di grande responsabilità.

Come ribadisce ancora Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, sarà una notte che può cambiare tutto. Il Palermo cerca il colpo decisivo, il Frosinone vuole continuare a stupire. Il campo darà le risposte.

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