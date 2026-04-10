Corriere dello Sport: “Frosinone-Palermo, le probabili formazioni”

FROSINONE – Tutto in novanta minuti, forse qualcosa in più. Come evidenzia il Corriere dello Sport, la sfida dello “Stirpe” rappresenta uno snodo cruciale nella corsa alla promozione diretta. A cinque giornate dalla fine, non è più tempo di calcoli: chi sbaglia rischia di scivolare nella trappola playoff.

Secondo il Corriere dello Sport, il Frosinone arriva a questo appuntamento con numeri da record e una fiducia costruita su dieci risultati utili consecutivi. La squadra di Alvini non ha alcuna intenzione di cambiare approccio proprio adesso: vincere significherebbe eliminare una diretta concorrente, continuando a spingere su un’identità offensiva e verticale che ha prodotto il miglior attacco della storia del club.





Dall’altra parte, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, il Palermo si presenta con ambizione e continuità. Inzaghi ha costruito una squadra solida, capace di adattarsi e colpire nei momenti decisivi. I rosanero cercano il colpo grosso in trasferta, consapevoli che una vittoria potrebbe cambiare gli equilibri della classifica.

Il Corriere dello Sport evidenzia anche le scelte tattiche: Inzaghi punterà su un sistema fluido, con Augello titolare sulla corsia sinistra, elemento chiave nelle due fasi. A destra spazio a Rui Modesto, mentre Pierozzi agirà nella linea difensiva a tre insieme a Bani e Ceccaroni. In mezzo Ranocchia e Segre, con Palumbo a supporto del doppio attacco formato da Pohjanpalo e Le Douaron.

Qualche problema per i rosanero riguarda le assenze: Johnsen e Corona sono out, mentre Joronen, pur essendo con la squadra, dovrebbe lasciare spazio a Gomis tra i pali, alla prima da titolare. Situazione che il Corriere dello Sport sottolinea come uno degli elementi chiave del match.

Anche il Frosinone deve sciogliere alcuni dubbi: Alvini spera nel recupero di Ghedjemis, mentre resta aperto il ballottaggio tra Koutsoupias e Gelli. Una squadra giovane, intensa e senza timori, pronta a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico.

Probabili formazioni – Corriere dello Sport

Frosinone (4-2-3-1):

Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Cichella; Fini, Gelli, Kvernadze; Raimondo.

All. Alvini

Palermo (3-5-2):

Gomis; Ceccaroni, Bani, Pierozzi; Augello, Ranocchia, Palumbo, Segre, Rui Modesto; Pohjanpalo, Le Douaron.

All. Inzaghi

A disposizione Frosinone: Pisseri, Lolic, Gelli J., Corrado, Oyono J., Ghedjemis, Fiori, Cittadini, Zilli, Barcella, Koutsoupias, Vergani

Indisponibili: Kone, Marchizza, Corrado

Diffidati: Cittadini, Cichella, Gelli J., Fiori, Gelli F.

A disposizione Palermo: Joronen, Di Bartolo, Bereszynski, Peda, Veroli, Magnani, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin

Indisponibili: Johnsen, Corona

Diffidati: Bereszynski, Peda, Bani, Magnani, Gyasi

Arbitro: Sozza (Seregno)

Assistenti: Belsanti, Biffi

Quarto uomo: Di Marco

VAR: Gariglio

AVAR: Monaldi

Stadio: Benito Stirpe (Frosinone)

Orario: 20:30

TV: DAZN, Prime Video, OneFootball