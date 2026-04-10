Corriere dello Sport: “Frosinone-Palermo, numeri a confronto: attacco record contro solidità rosanero”

FROSINONE – Non è solo una sfida di classifica, ma anche di identità e numeri. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il confronto tra Frosinone e Palermo mette di fronte due squadre costruite in modo diverso, ma entrambe efficaci. I dati stagionali raccontano molto più di quanto dica la classifica.

Secondo il Corriere dello Sport, il Frosinone di Alvini si presenta con il miglior attacco della propria storia: 64 gol segnati, cifra che certifica una squadra votata all’offensiva, giovane e senza paura. Una produzione costante, frutto di un sistema di gioco verticale e di una rosa in cui tutti partecipano alla fase realizzativa.





Il Corriere dello Sport sottolinea come i giallazzurri abbiano costruito i propri successi proprio sulla capacità di colpire con continuità, mantenendo una media realizzativa tra le più alte del campionato. Non è un caso che arrivino alla sfida con una striscia aperta di risultati utili e con un rendimento casalingo solido.

Dall’altra parte, come rimarca ancora il Corriere dello Sport, il Palermo risponde con equilibrio e solidità. I rosanero non hanno i picchi offensivi del Frosinone, ma compensano con una struttura più compatta, capace di garantire continuità di risultati. Le sole due sconfitte nelle ultime 21 partite raccontano una squadra difficile da battere.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre come il Palermo abbia trovato una propria identità difensiva, limitando gli errori e concedendo meno rispetto a molte concorrenti dirette. Un dato che diventa ancora più rilevante se confrontato con la filosofia opposta del Frosinone, più esposto ma anche più prolifico.

Attacco contro equilibrio, spettacolo contro gestione: la sfida dello Stirpe si gioca anche sui numeri. E, come ribadisce il Corriere dello Sport, sarà proprio questo contrasto di stili a rendere il match uno dei più affascinanti e decisivi della stagione.