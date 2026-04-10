Serie B, al via la 34ª giornata: riflettori su Frosinone-Palermo. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

La Serie B entra nel vivo con la 34ª giornata, un turno che può dire molto in chiave promozione e playoff. Il match di cartello è senza dubbio Frosinone-Palermo, in programma questa sera alle 20.30, una sfida ad altissima tensione tra due delle squadre più ambiziose del campionato.

Il Frosinone, secondo in classifica con 68 punti, cerca un successo fondamentale per avvicinarsi ulteriormente alla vetta occupata dal Venezia (71). Dall’altra parte il Palermo, quarto a quota 64, ha l’occasione di accorciare proprio sui ciociari e riaprire completamente il discorso promozione diretta.


Il programma della 34ª giornata

Juve Stabia-Cesena (domenica ore 15.00)
Pescara-Sampdoria (domenica ore 15.00)
Südtirol-Modena (domenica ore 15.00)
Virtus Entella-Venezia (domenica ore 15.00)
Avellino-Catanzaro (domenica ore 17.15)
Monza-Bari (domenica ore 19.30)
Padova-Empoli (domenica ore 15.00)
Spezia-Mantova (domenica ore 17.15)
Reggiana-Carrarese (domenica ore 19.30)

Classifica Serie B (aggiornata)
Venezia 71 pt
Frosinone 68 pt
Monza 66 pt
Palermo 64 pt
Catanzaro 53 pt
Modena 50 pt
Juve Stabia 45 pt
Cesena 44 pt
Carrarese 42 pt
Avellino 39 pt
Südtirol 39 pt
Mantova 37 pt
Sampdoria 37 pt
Empoli 36 pt
Padova 34 pt
Virtus Entella 34 pt
Bari 34 pt
Pescara 32 pt
Reggiana 30 pt
Spezia 30 pt

Palermo, occasione da non fallire

Per il Palermo questa sfida rappresenta molto più di una semplice partita: vincere significherebbe portarsi a ridosso del secondo posto e lanciare un segnale forte al campionato. Un passo falso, invece, rischierebbe di complicare la rincorsa alla promozione diretta.

Tutti gli occhi sono quindi puntati su Frosinone-Palermo: novanta minuti che possono cambiare gli equilibri della Serie B.

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