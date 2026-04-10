Corriere dello Sport: “Italia, Baldini ct ad interim: Under 21 in blocco per la ripartenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
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Nel pieno della ricostruzione post-eliminazione mondiale, Edmondo Pinna del Corriere dello Sport racconta la scelta della Federazione di affidarsi alla linea verde. Come sottolinea Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, sarà infatti un’Italia Under 21, guidata ad interim da Silvio Baldini, a scendere in campo nelle amichevoli di giugno contro Grecia e Lussemburgo. Una decisione forte, spiegata ancora da Edmondo Pinna del Corriere dello Sport, per superare il trauma del terzo Mondiale mancato e iniziare un nuovo ciclo.

Il commissario tecnico ad interim trasferirà in blocco il gruppo degli azzurrini nella Nazionale maggiore. Come evidenzia Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, si tratta di una squadra in grande crescita, reduce da un doppio 4-0 contro Macedonia e Svezia nelle qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027. Senza impegni imminenti fino all’autunno, la scelta appare logica: evitare di richiamare i giocatori reduci dalla delusione di Zenica e puntare su energie fresche.


Secondo Edmondo Pinna del Corriere dello Sport, l’obiettivo è duplice: da un lato far accumulare esperienza internazionale ai giovani, dall’altro costruire una base solida in vista dell’Europeo Under 21 e della qualificazione olimpica per Los Angeles 2028, traguardo raggiungibile con l’accesso alle semifinali.

SCELTE E POSSIBILI INNESTI
Come riporta Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, non tutti i reduci del fallimento mondiale resteranno fuori. Baldini potrebbe valutare alcuni profili in base alla condizione fisica a fine stagione. Tra i nomi in orbita figurano Palestra, tra i pochi positivi nella sfida contro la Bosnia, Pisilli e Pio Esposito: giovani già pronti e perfettamente integrabili nel gruppo Under 21.

Possibili anche i rientri di Carnesecchi e Scalvini, oltre a Coppola, elementi che garantirebbero qualità ed esperienza. Una miscela tra certezze e prospettive, come sottolineato ancora da Edmondo Pinna del Corriere dello Sport, per affrontare due test utili ma non proibitivi.

IL NUOVO GRUPPO AZZURRO
La base sarà quella dell’Under 21, un gruppo che Baldini ha saputo valorizzare. Come evidenzia Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, gli azzurrini occupano attualmente il secondo posto nel girone di qualificazione, con lo scontro diretto contro la Polonia del 5 ottobre destinato a essere decisivo per il primato.

Tra i protagonisti su cui il tecnico continuerà a puntare ci sono Palmisani, Kayode, Bartesaghi, Comuzzo, Lipani, Ndour, Ekhator e Koleosho, oltre ad Ahanor, Venturino, Calvani e Faticanti. Un gruppo giovane ma già competitivo, pronto a rappresentare il futuro della Nazionale.

Come conclude Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, la nuova Italia è già pronta: una squadra costruita sul talento emergente, firmata Baldini, con l’obiettivo di voltare pagina e aprire un nuovo ciclo vincente.

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